Este jueves la revista estadounidense Rolling Stone publicó un articulo en el que reseñaba la no tan buena experiencia de algunos empleados que han trabajado o trabajan actualmente en el espectáculo The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon.



Según afirman los colaboradores, que permanecen bajo el anonimato, el comportamiento de Fallon habría arruinado su sueño estar en dicho programa.



De acuerdo con las declaraciones de estas personas al medio citado, detrás de escenas las cosas no serían tan divertidas o simpáticas como se ve en pantalla, pues aunque es normal la presión en la industria de la televisión, en The Tonight Show la atmósfera sería "bastante sombría".



Parte del ambiente tenso en gran parte sería causado por el conductor y humorista Jimmy Fallon, aunque también por otros jefes, quienes los "menos preciaban y humillaban", reseña Rolling Stone.



"Los empleados describen tener miedo de los “arrebatos” y del comportamiento inesperado e inconsistente de Fallon. Muchos de estos empleados expresaron sus preocupaciones a través de quejas de Recursos Humanos, pero los problemas en The Tonight Show persistieron", se lee en dicha publicación, en la que fueron incluidos testimonios de dos trabajadores actuales y 14 ex colaboradores que hicieron parte del popular show.



Dichos empleados pidieron que sus nombres no fuesen publicados en el artículo, aunque sí se menciona que han trabajado en diversos puestos, desde miembros del equipo de producción hasta personal de oficina y en la sala de guionistas del programa.



Cabe destacar que muchos de los entrevistados elogiaron el talento y las habilidades cómicas de Fallon, aunque no dijeron cosas positivas en general sobre trabajar en el show.

“A veces conseguíamos que Jimmy fuera amable, pero a veces eso no era mucho”, dice un ex empleado. "Fue muy, muy triste para mí que este hombre tan talentoso creara un ambiente tan horrible para la gente de allí".



Tras la publicación del informe Fallon se disculpó con el personal en una llamada de Zoom en la noche del jueves.



"Es vergonzoso y me siento muy mal", dijo, según dos personas que estuvieron en la llamada.



"Perdón si te avergoncé a ti, a tu familia y a tus amigos... me siento tan mal que ni siquiera puedo decírlo".



Por otro lado, en redes sociales cientos de internautas han mostrado sorpresa sobre el posible comportamiento que tendría el famosos conductor del programa, quien suele verse muy amable y simpático.



Por ejemplo en X, antes Twitter, hay quienes se muestran en contra como a favor de dichas acusaciones.



"No existen trabajos sin estrés (abrazar pandas tal vez). Coordinar equipos es pesadísimo, la gente es humana, pierde la paciencia, tiene enojos. Ese enojo puede ofender a más de uno y también es normal", es uno de los mensajes en apoyo a Fallon.



"Una cosa es que exista un evento que sobrepasa a cualquier humano, y otra es vivir en el temor de no saber si algo hará explotar al jefe o no, que tenga comportamiento errático", dice por su parte una internauta que desaprueba la actitud que pudo haber tenido el presentador.

