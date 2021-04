Estrella porno llamó tacaños a futbolistas que quieren sexo gratis

Shona River es una actriz húngara de la industria porno que ha dado mucho de que hablar en los últimos días en redes sociales.



La controversia en esta ocasión no se debe a sus fotografías o al material audiovisual que graba. Se ha vuelto viral por decir en una entrevista que varios jugadores de la liga inglesa de fútbol son mezquinos a la hora de manejar sus finanzas.



(Le puede interesar: Karoll Márquez y su sexualidad: ‘Nunca he estado metido en un clóset’).

La actriz reveló en un sugestivo pódcast, realizado en el camal de YouTube ‘How to be a pornstar’ (en español '¿Cómo convertirse en una estrella porno?'), que tuvo varias aventuras con jugadores del Manchester United Football Club.



En dicho espacio afirmó que a los futbolistas de la Premier League no les gusta pagar por sexo y "esperan que las ‘scorts’ (damas de compañía) trabajen gratis. Esperan que estés con ellos porque son famosos, pero en realidad no quieren salir contigo. Te quieren como una chica secundaria en las sombras. El hecho de que tengan mucho dinero no significa que quieran ser generosos", comentó.



(Lea también: ¡Tienen 'swing'!: el divertido baile de Gal Gadot estando en embarazo).

Shona River comentó lo que implica ser dama de compañía de futbolistas de la Premier League. Shona River comentó lo que implica ser dama de compañía de futbolistas de la Premier League. Shona River habló sobre lo que implica ser dama de compañía de futbolistas de la Premier League. Foto: YouTube ‘How to be a pornstar’

Ella misma relató que tuvo como clientes a tres futbolistas del Manchester United y que con uno tuvo una situación incómoda: "Me quitó los 200 euros que me dio para pagar la pizza. Probablemente estaba lastimando su ego porque me estaba pagando".



River no reveló los nombres de los futbolistas en el pódcast y tampoco podrá hacerlo, ya que la mayoría de jugadores y celebridades hacen firmar acuerdos de confidencialidad para evitar escándalos mediáticos.



Vea la entrevista completa acá:

River explicó en la entrevista la diferencia entre hacer porno y hacer trabajo de acompañante. River explicó en la entrevista la diferencia entre hacer porno y hacer trabajo de acompañante. River explicó en la entrevista la diferencia entre hacer porno y hacer trabajo de acompañante. Foto: YouTube ‘How to be a pornstar’

(Nota relacionada: ‘Youtuber’ burló seguridad de SpaceX y grabó las naves de Elon Musk).



Tendencias EL TIEMPO