Laritza Arcos hizo su pedido en la tienda de ropa en línea Shein sin imaginar lo que encontraría al abrir las bolsas: en la etiqueta de una de las prendas, estaba escrito un mensaje en el que alguien solicitaba ayuda.



Su caso se viralizó en TikTok y causó un múltiple ir y venir de opiniones. La usuaria explicó lo que acababa de pasar con uno de sus pedidos de la reconocida marca.

Según su relato, en una de las etiquetas había un texto que decía “Need your help” (“Necesito tu ayuda”, en español), incluso describió que este no sería el primer caso, sino que conoce de más mensajes de este tipo. El pedido, que fue ordenado en febrero, contenía trajes de baño para ella y su novio.



No obstante, aunque algunos usuarios se mostraron alarmados por la situación y le creyeron, otros comenzaron a cuestionar si se trataba de un mensaje de ayuda o de una mala interpretación del texto que estaba escrito en la etiqueta, que podría referirse a: “Necesito tu ayuda lavándolo con suavizante”, aunque esa forma de redactarlo podría sonar extraña.

Shein, por su parte, comentó el video viral de la usuaria: “Notamos que este video contiene información errónea sobre Shein y queremos abordar las afirmaciones. Por favor envíenos un mensaje directo”.

Acusaciones de explotación laboral en Shein

El contexto también influye mucho en la postura que se toma ante este tipo de casos, pues la marca Shein ha recibido críticas en el pasado de abusos laborales en las fábricas de Asia.



Como antecedente, la organización de derechos humanos Public Eye denunció en un informe la explotación laboral a la que estarían sometidos los trabajadores. De acuerdo con ellos, algunos empleados tendrían que laborar durante 75 horas a la semana cuando en realidad, por ley, se debe respetar un máximo de ocho horas diarias y 40 semanales.

Shein es una de las tiendas en línea mejor valoradas en el mundo. Foto: iStock

A pesar de las dudas sobre sus estándares de calidad y sostenibilidad, así como por la procedencia de sus materias primas, la marca atrae a millones de jóvenes en todo el mundo porque les permite renovar sus clósets a un bajo costo.

¿Qué ocurre con Shein?

La realidad es que este gigante chino hace tambalear la industria del fast fashion, un sector de alto valor del que el grupo español Inditex parecía tener el liderazgo.



Esta compañía apostó por un modelo de negocio basado en el de Zara, pero con el desarrollo de algoritmos similares a los de Alibaba. Actualmente, es la tercera empresa emergente mejor valorada del planeta, luego de ByteDance, matriz de TikTok, y de SpaceX, propiedad de Elon Musk.

Así luce el sitio web de la compañía. Foto: Captura de pantalla: Shein

La empresa se creó en Nanjing en 2008 bajo el nombre de SheInside, especializada al principio en vestidos de novia. Su director, Cris Xu, es experto en la Optimización de Motores de Búsqueda (SEO), recurso que la firma ha sabido aprovechar para sobresalir en el comercio electrónico, especialmente cuando las tiendas físicas cerraron por la pandemia de covid-19.



Su algoritmo es capaz de predecir las tendencias en tiempo real de decenas de mercados.

