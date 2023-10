Sharon Stone reveló el problema de salud que le impide volver a la actuación

Sharon Stone concedió una entrevista sincera en la que compartió sus motivos para no regresar a la actuación y describió cómo despertó su pasión por la pintura.



A sus 65 años, la actriz se siente plena y emocionada de que finalmente se exhibirán las obras en las que comenzó a trabajar en 2020, durante el confinamiento causado por la pandemia de coronavirus.

Estas obras son de carácter abstracto, y Stone estableció un pequeño estudio en su hogar para dar rienda suelta a su creatividad. Próximamente, su arte se presentará en la C. Parker Gallery, ubicada en Greenwich, una ciudad en el condado de Fairfield, Connecticut.



(Lea más: Se mudó a un estado norteamericano, pero se encontró con una realidad que no esperaba).



En el contexto de esta trascendental noticia, Stone ofreció una extensa entrevista a Associated Press, en la cual habló sobre el origen de su amor por la pintura y la razón detrás de su alejamiento de Hollywood.

“Los museos me permitían acudir cuando estaban cerrados, así que iba a museos de todo el mundo los lunes y eso fue increíble”, expresó y enfatizó cómo su carrera en la actuación le ha permitido enriquecerse culturalmente.



(Lea más: El ‘Hachiko filipino’, que esperó un año a su amo muerto en hospital, busca una familia).



“He vivido y he trabajado en todo el mundo, tanto en mi vida como actriz como en mi vida como activista por la paz y los derechos humanos. He visto tanto arte extraordinario que es como si tuviera una especie de título secundario en Historia del Arte, lo que ha sido magnífico e inspirador”, comentó.

La actriz también destacó cómo la pintura le ha proporcionado un sentido de "propósito", inculcándole disciplina y valor. Reflexionó sobre la importancia del arte en la vida de los jóvenes y su potencial para reducir la reincidencia en el sistema penitenciario, lamentando la tendencia actual de eliminar el arte de las escuelas.



(Siga aquí: Estados Unidos tiene un ovni que logró atrapar, revela exfuncionario del Pentágono).



Stone admitió que no pasa un día sin pintar y disfruta de recibir a visitantes en su estudio, quienes a menudo se sorprenden al descubrir su faceta artística. La pintura le brinda una profunda alegría y satisfacción, y le complace compartir esa felicidad con los demás.

El difícil diagnóstico que tuvo que mantener en secreto

En la entrevista, Stone abordó un tema personal delicado: el impacto de un derrame cerebral que sufrió en 2001 en su carrera en Hollywood. Reveló cómo la industria cinematográfica no le brindó el apoyo necesario en un momento tan crítico.



“No consigo trabajo en Hollywood y el sistema no me ha dado apoyo. Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente me dio por muerta. De alguna forma, mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, todo mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó”, comentó.



(Lea más: Hija mayor de Jessi Uribe habla sobre su relación con Paola Jara).



Del mismo modo, la nominada al Oscar también hizo hincapié en la secuela del accidente cerebrovascular que ocultó para no perder su trabajo:



“Tengo una afección convulsiva cerebral que es muy grave y traté de ocultarlo por años porque quería regresar al negocio, pero si tienes una discapacidad, eso no funciona en mi industria. Es por eso que oculté mi afección durante muchos, muchos, muchos años (...) Eso es lo que soy. Soy una mujer con una afección convulsiva cerebral. Tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía”, añadió.

La pintura se convirtió en un refugio que la ayudó a superar sus temores y traumas, liberándola de la ansiedad que experimentaba. Stone habló sobre cómo la secuela del accidente cerebral la afectó en términos de trabajar bajo presión y cómo la industria la relegó al margen una vez que no pudo cumplir con sus expectativas.



(Lea también: 'Esta soy yo ahora': la tremenda foto en lencería de Jennifer López en sus redes).



En su conversación con el programa '¿Quién habla con Chris Wallace?', la actriz recordó el doloroso momento en que sintió que no tenía apoyo en la industria. Expresó que había perdido su lugar en la "familia cinematográfica". A pesar de su brillante carrera previa, sintió que había sido olvidada por la industria del cine.



En una entrevista anterior con 'Variety', Stone ya había señalado cómo Hollywood la dejó de lado. Habló sobre la sensación de haber perdido su posición en la industria y cómo tuvo que redescubrirse a sí misma. A pesar de su reticencia inicial a hablar sobre su experiencia, actualmente parece haber superado ese temor y se enfoca en la pintura, con participaciones ocasionales en televisión, como su aparición en la serie de HBO Max, 'The Flight Attendant'.

*Este contenido fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial basado en información de La Nación y contó con la revisión de una periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO

Más noticias