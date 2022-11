No es la primera vez que Sharon Stone enfrenta un difícil momento de salud. En el año 2001, la actriz sufrió un derrame cerebral que la alejó de los sets durante varios años. Luego, siguieron los tumores benignos que tuvieron que extirpar de su pecho y, por último, habló de los nueve abortos espontáneos que sufrió en su lucha por ser madre.



Recientemente, la protagonista de ‘Bajos Instintos’ volvió a preocupar a su fanaticada alrededor del mundo, luego de que especialistas médicos le informaron que padece de un tumor fibroide no cancerígeno, el cual debe ser extirpado de manera inmediata, por lo que estará alejada de la cámaras por un buen tiempo.

Historia de Sharon Stone confirmando la noticia de su enfermedad. Foto: Instagram: @sharonstone

La actriz reveló que desde hace algunos meses ha venido experimentando dolores extraños. Según comentó en sus redes sociales, había acudido a especialistas médicos que la diagnosticaron mal, sin dar con el origen del problema y poniendo en riesgo su vida.



“No te dejes impresionar. Siempre ten una segunda opinión, eso puede salvarte la vida”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 3,4 millones de personas.



Stone venía experimentando una secuela de dolores abdominales fuertes los últimos meses, por lo que los médicos le implementaron una epidural para calmar las sensaciones. No obstante, como el dolor no cesaba, la actriz decidió hacer una nueva consulta con otro profesional, buscando una segunda opinión.



Para su sorpresa, el experto le comentó que tenía un gran tumor que era de caracter urgente tratar Tras compartir la dura noticia, Stone reflexionó sobre su experiencia y alentó a todos sus seguidores a no conformarse nunca con una primer dictamen, pues la negligencia médica hace perder millones de vidas en el mundo todos los días.



Estaré ausente durante 4 a 6 semanas para una recuperación completa, para su cuidado. Todo está bien”, escribió.



Este tipo de tumores son benignos y, por ende, no cancerígenos, por lo que su tratamiento no supondría problema alguno. Por otro lado, estas masas no cancerosas pueden ser de varios tipos y es común que las mujeres las tengan de diferentes tamaños en su útero. En muchos casos, son indoloras y, por eso, pasan desapercibidos.



La artista cuenta con tres hijos adoptivos, quienes son su mayor adoración, pues al no haber podido tenerlos de forma natural, decidió buscarlos por otros medios. Se especula que los tumores que tiene en su útero puedan ser consecuencia de las complicaciones abortivas que tuvo en su juventud.



Con esta escena Sharon se convirtió en un símbolo sexual. Foto: Película Bajos instintos

