Luego de anunciar que perdió la mitad de su dinero al parecer por el colapso del Silicon Valley Bank en un discurso en la recaudación de fondos del Women’s Cancer Research Fund, la actriz Sharon Stone reveló que también la “estafaron” en su innovadora película Bajos instintos.



De acuerdo con el portal Page Six, Stone afirmó en el almuerzo anual número 43 de los Muse Awards de New York Women In Film & Television que solo ganó 500.000 dólares por su papel en el thriller sexual de 1992.



“Michael Douglas –su coestrella– ganó 14 millones de dólares. Ahora, yo era nueva. Yo era nueva y él era una gran estrella”, dijo a las asistentes al evento, ejecutivas de cine y televisión, en su mayoría mujeres.

La actriz también denunció lo que llamó “falta de respeto” de un productor, quien se refería a ella siempre como ‘Karen’ durante todo el rodaje. “Incluso en el Governor’s Ball (evento posterior a los Óscar), todavía me llamaba ‘¡Karen!’ Y llevaba esa humillación muy profundamente dentro de mí, a pesar de que mi nombre no estaba en el cartel”, aseguró.

Sharon Stone fue homenajeada durante el evento junto con otras ocho mujeres, entre ellas la estrella de La lección de piano Danielle Brooks, la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Janet Yang, y la estrella de Slumdog Millionaire Freida Pinto y Sandra Lee.

La sala estalló en aplausos, y risas, cuando Stone compartió una historia de la reciente fiesta de los Óscar de Vanity Fair sobre cómo su amiga y también actriz Sarah Paulson le dijo: “¿Por qué todos están tan enojados contigo?”.



Sobre la pérdida de su dinero por el colapso bancario, la actriz había dicho en un reciente discurso: “Ahora mismo, eso también es coraje, porque sé lo que está pasando. Acabo de perder la mitad de mi dinero en este asunto de la banca”. Aunque Sharon Stone, de 65 años, no dio detalles sobre el “asunto bancario”, su emotivo discurso se produjo poco después del colapso de SVB y la volatilidad del mercado de valores.

Kendall Jenner y Bad Bunny: beso en público

Kendall Jenner Foto: Getty

Según Page Six, Kendall Jenner y Bad Bunny fueron vistos “besándose abiertamente” durante una cena reciente en Los Ángeles. Una fuente le dijo a Us Weekly que Jenner, de 27 años, y el músico, de 29, estaban “siendo muy cariñosos” mientras disfrutaban de sus comidas.



Las confesiones de Rosie Perez

Rosie Perez Foto: Getty

Un agente le aconsejó Rosie Perez (protagonista de Haz lo correcto de Spike Lee) que cambiara su apariencia para verse más caucásica. “Me dijo que si me teñía el pelo de rubio y me operaba la nariz, ‘podía conseguirte más trabajos’ ”, dijo la actriz latina a Variety en una entrevista.

