Shannen Doherty dio una buena noticia acerca de su lucha contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty ha estado librando una intensa batalla contra el cáncer durante varios años, pero recientemente compartió una emocionante noticia que describió como un "milagro".



Doherty, conocida por su papel en Beverly Hills, 90210 y diagnosticada con cáncer de mama en fase 4, reveló que un tratamiento reciente le ha brindado una nueva perspectiva para el futuro.

Durante una conversación en su podcast 'Let’s Be Clear', la actriz explicó que después de cuatro tratamientos no vio mejoras notables, y aunque hubo presiones para cambiar de enfoque, ella decidió continuar. Sin embargo, después del sexto o séptimo tratamiento, notaron que el tratamiento había superado la barrera hematoencefálica, lo que ella describió como un "milagro".



"El hecho de que haya superado la barrera hematoencefálica es un milagro de este medicamento, una intervención divina que me dio un respiro", comentó emocionada Doherty. "A veces buscamos milagros en los lugares equivocados y los tenemos justo delante de nuestras narices".



Doherty recibió su primer diagnóstico de cáncer de mama en 2015 y, después de someterse a una mastectomía, quimioterapia y radioterapia, anunció en 2017 que el cáncer estaba en remisión. Sin embargo, la enfermedad regresó en 2020, habiendo avanzado a la etapa 4.



En junio, la actriz compartió que el cáncer se había extendido a su cerebro. A pesar de los desafíos, Doherty ha mantenido una actitud positiva y declaró: "Nuestra vida no termina cuando recibimos el diagnóstico, todavía tenemos mucho por vivir".



A pesar de su lucha constante, Doherty no teme a la muerte, y señala que no quiere morir, marcando una diferencia importante en su perspectiva. Ella agradece el apoyo de su madre, su hermano, sus mascotas y su actitud optimista en medio de esta dura batalla. Doherty continúa enfrentando los altibajos en su tratamiento con fuerza y determinación, demostrando que nada puede detenerla.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.