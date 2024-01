Shannen Doherty, de Beverly Hills 90210, ya planea su funeral por su cáncer terminal

La actriz de 52 años, Shannen Doherty, quien interpretó a Brenda en la serie estadounidense ‘Beverly Hills, 90210’ y quien anunció en el 2015 que padecía cáncer de mama, hace algunos meses informó que la enfermedad había hecho metástasis en el cerebro.



Esta situación la pone en un plano difícil de aceptar, puesto que esto significa que el cáncer es terminal.



A pesar de que en alguna oportunidad, había logrado salir avante de la enfermedad, el cáncer volvió y esta vez apareció en los huesos, y aparte de esta difícil situación de salud, Doherty se enteró de que su esposo le había sido infiel.

Sin embargo, la actriz pudo recuperarse de este golpe y siguió con su lucha contra la enfermedad y apareciendo en algunas producciones televisivas y del cine.



A pesar del pronóstico médico, Doherty ha mencionado que quiere tener más tiempo en el mundo para seguir cumpliendo sus metas, pero que cuando llegue lo inevitable hay unos deseos que quiere que se le cumplan.



Dadas las circunstancias de su divorcio, la actriz nombró como albacea de sus bienes a su mejor amigo Chris Cortazzo, con quien mantuvo un diálogo durante un podcast en 'I Heart Radio', en el que también hablaron sobre lo que quiere que suceda en su funeral.



“No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’”, expresó en el podcast.

Así mismo, Doherty mencionó que a Cortazzo le hizo entrega de un listado con las personas que ella no quiere que estén en su funeral y que les evitará el mal momento de fingir que les importa que ya no esté en este mundo: “hay mucha gente que creo que aparecería, pero no quiero que estén allí y las razones no son necesariamente las mejores”.



"Quiero que mi funeral sea una celebración de amor, (...) la lista de asistentes se la di a mi amigo y es más corta y mejor; no puedo darle una lista de quien no quiero que esté allí porque sería demasiado larga", puntualizó con un poco de humor.



Nacida en Memphis, Tennesse, Estados Unidos, hizo su aparición en la televisión desde que tenía nueve años de edad, en la teleserie 'Father Murphy'.



Entre los papeles más importantes de su carrera están el de Brenda en la serie en mención, Prue Halliwell en 'Charmed' y en 'North Store' como Alexandra Hudson.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

