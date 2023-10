Shannen Doherty de Beverly Hills 90210 dice que el cáncer de cerebro le hizo metástasis

Shannen Doherty, la actriz de las populares series estadounidenses 'Charmed' y 'Beverly Hills, 90210', ha compartido en sus redes sociales su lucha contra el cáncer.



De acuerdo con un emotivo video publicado en Instagram a inicios de este año, su cáncer de mama, que le diagnosticaron por primera vez en 2015, se expandió a su cerebro.

"Mi tomografía reveló metástasis en mi cerebro", expresó la actriz que le dio vida a Brenda Walsh en la serie 'Beverly Hills 90210' en un post de su red social.

"El 12 de enero tuvo lugar la primera ronda de radiación. Mi miedo es evidente. Soy extremadamente claustrofóbica y había muchas cosas en mi vida. Pero ese miedo.... La confusión..... el momento de todo.... Así se puede ver el cáncer", escribió.

Con los meses, la intérprete estadounidense ha compartido su vivencia con la enfermedad y no ha sido temerosa de mostrar sus altos y sus bajos.

"Hoy ha sido un día duro. Por razones obvias y por razones no tan obvias. Pero cada día me levanto y espero hacerlo mejor. Que la gente lo haga mejor. Que lo obvio no sea tan enrevesado", publicó recientemente.



A pesar de los tratamientos a los que se ha sometido, el aspecto de Doherty sigue siendo bueno y como muestra, no ha dejado de vivir su vida, pues comparte con amigas y seres queridos.

Adicional a su delicada salud, recientemente atravesó por una separación, pues su relación con el fotógrafo Kurt Iswarienko llegó a su fin.



Según le dijo su representante a la agencia de noticias Associated Press, la actriz no quería separarse. No obstante, las diferencias entre los dos hizo que fuera algo inevitable."Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción", explicó el portavoz hace unos meses.



Cabe resaltar que Doherty ha luchado contra el cáncer durante ocho años. Le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015.

"Son sólo pechos. Es cierto, los amo, son míos, son hermosos. Pero si una mira todo el panorama, preferiría vivir mucho más tiempo y llegar a envejecer junto a mi marido. Saber establecer las prioridades es lo que mantiene mi esperanza" (Shannen Doherty)… pic.twitter.com/I7sUHgDnMm — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) October 19, 2023

Para el 2016, el cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos y tuvo que someterse a más sesiones de quimioterapia.

Pero no fue sino hasta el 2023 que compartió la noticia de que la enfermedad había afectado su cerebro.



A raíz de su experiencia se ha dedicado a concientizar a la sociedad de la importancia de hacerse pruebas para obtener un diagnóstico a tiempo.

Cáncer de cerebro: algunas señales para estar atentos, según los expertos

