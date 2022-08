La cantante Shakira ha estado en los principales titulares de la prensa internacional durante las última semanas por dos razones: su proceso de separación con el futbolista Gerard Piqué y los líos fiscales que ella tiene en España.



Sin embargo, en medio de estas complicadas situaciones, la cantante colombiana no ha dejado de pasar tiempo de calidad con sus hijos, Milán y Sasha, en Estados Unidos.

Recientemente, los tres asistieron a un partido de béisbol del equipo Dodgers en Los Ángeles, California. En sus redes sociales, Shakira publicó una fotografía de la visita al diamante -como es conocido el campo de juego de ese deporte- y agradeció al equipo por recibirla a ella y a sus hijos.



"Gracias a los Dodgers por hacer que mis hijos se sientan como en casa", escribió la artista. En la foto posan ella, tres jugadores y sus dos pequeños, quienes además utilizan camisetas del equipo californiano.



Durante el duro momento que vive la barranquillera tras su separación, el pedido de cárcel de la Fiscalía de Barcelona, que la acusa de evasión, le dio un toque más dramático a su situación. Sin embargo, esto no ha impedido que deje de estar para sus hijos.



Este miércoles, el diario británico 'Daily Mail' publicó unas fotografías de la cantante junto a ellos en Miami, Estados Unidos. En las imágenes , asegura el medio, se ve el "rostro valiente" de Shakira.



De acuerdo con la información del tabloide en cuestión, la familia ya estaría dejando el país norteamericano.

La separación y la custodia de los hijos

Aunque previamente se ha informado en diferentes medios que Piqué y Shakira ya tienen un preacuerdo con relación a sus hijos, ahora se revela la nueva estrategia que adelantarían los abogados del futbolista.



En su momento se dijo que Shakira está dispuesta a cubrir la manutención absoluta de los dos hijos y que ella está dispuesta a pagar cinco pasajes al año, en primera clase, para que Piqué visite a sus hijos, al parecer en Miami.



"Shakira propondría que Piqué se puede quedar en la casa junto con ella y los hijos cuando vaya a visitarlos. Estarán en la misma casa", se anunció hace unas semanas en el programa 'Chisme no like'.



Lo nuevo que se ha conocido es que al parecer Gerard Piqué, por medio de sus abogados, utilizará a su favor la situación tributaria de la colombiana con la Fiscalía de España.



Lo que Piqué intentaría lograr es que Shakira no pueda vivir con sus hijos en Miami, como sería su deseo.

Shakira, acusada de seis delitos en España

La Fiscalía de Barcelona, en España, solicitó una multa de 23,8 millones de euros y una pena de ocho años y dos meses de cárcel para la cantante.

Shakira, cantante colombiana. Foto: Archivo EFE

Shakira es acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.



La acusación llegó después de que la cantante rechazara la semana pasada el acuerdo que le ofrecía la entidad española para evitar el juicio por fraude fiscal.



La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial", tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.



Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.



Como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar entrar en prisión.

