La cantante barranquillera, Shakira le sigue apostando a pegar canciones con ritmos playeros y de fiesta. Esta vez se ha unido a Rauw Alejandro para crear la canción ‘Te felicito’ y aunque la composición aún no ha sido lanzada, Shakira compartió algunas fotografías y videos en su Instagram con el adelanto de lo que será este nuevo tema.



La cantante le contó a sus más de 72 millones de seguidores que la nueva canción es junto a Rauw Alejandro, uno de los exponentes más importantes del género urbano en la actualidad.

En las publicaciones se detalla que el cantante se encuentra personificado como un robot. Se conectarán con todos sus fanáticos este 22 de abril: la fecha oficial del lanzamiento de ‘Te felicito’.



(Puede interesarle: Rosalía cantará en Bogotá, durante su gira 'Motomami').

Las reacciones del público no se hicieron esperar

Al parecer el nuevo tema tiene opiniones divididas y no faltó mucho para que los internautas hicieron pública su aceptación o rechazo frente a la nueva faceta creativa de la cantante barranquilla.



En los comentarios se aprecia la gran expectativa que tienen algunos de los seguidores de la cantante con relación a la canción. Algunos recordaron temas de Daft Punk por los ritmos de sintetizadores junto a la voz característica de Shakira.



(Siga leyendo: ¿Cambiaron? El primer vs. el último éxito de las estrellas del reguetón).



Sin embargo, existen otros a quienes no les resulta agradable este junte creativo, ni mucho menos la propuesta de Shakira.

¿De qué trata la canción?

Según la letra que compartió en sus últimas publicaciones de Instagram, ‘Te felicito’ parece tratar sobre una decepción amorosa, en la que la persona que inspira la canción era un, o una, gran actor o actriz, quien nunca mostraba sus emociones reales.



Sin embargo, en tan sólo tres días todos los fanáticos podrán escuchar esta colaboración entre la colombiana y el reggaetonero puertoriqueño.

¿Se viene un nuevo álbum?

Tras una hemorragia en sus cuerdas vocales en el 2019, Shakira no había vuelto a trabajar en un proyecto de álbum completo.



(Antes de irse: Juanes le trajo otro Grammy ‘anglo’ al país).



Sin embargo, a finales del 2021, la colombiana contó que ha estado trabajando en cerca de 14 canciones nuevas, por lo que existen algunos rumores que suponen el lanzamiento de un nuevo disco.

