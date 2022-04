La cantante barranquillera, Shakira le sigue apostando a pegar canciones con ritmos playeros y de fiesta. Esta vez se ha unido a Rauw Alejandro para crear la canción ‘Te felicito’ que ya tiene su video oficial.



La cantante ha compartido desde hace unos días con sus más de 72 millones de seguidores detalles de la nueva canción

Además: Shakira sobre homenaje de Karol G en Coachella: 'Estoy orgullosa de ti'

En una estétca de colores fuertes y neón Rauw Alejandro recibe una tarjeta en la que lo felicitan por ser un gran embustero. Así comienza el videoclip de la canción, que se lanza oficialmente el 22 de abril.



"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso", es la primera estrofa de la composición mientras aparece trabajando en su pareja, convertido en un robot, quizá para camvbiarlo, transformarlo.



La critica a un amor falso evoluciona entre beats y sonidos con un aire de pop nostálgico en el que Shakira y Alejando consiguen una buena química en la producción que se rodó en Barcelona y fue dirigido por Jaume de la Iguana.



(Puede interesarle: Rosalía cantará en Bogotá, durante su gira 'Motomami').

Las reacciones del público no se hicieron esperar

Al parecer el nuevo tema tiene opiniones divididas y no faltó mucho para que los internautas hicieron pública su aceptación o rechazo frente a la nueva faceta creativa de la cantante barranquilla.



En los comentarios se aprecia la gran expectativa que tienen algunos de los seguidores de la cantante con relación a la canción. Algunos recordaron temas de Daft Punk por los ritmos de sintetizadores junto a la voz característica de Shakira.



(Siga leyendo: ¿Cambiaron? El primer vs. el último éxito de las estrellas del reguetón).



Sin embargo, existen otros a quienes no les resulta agradable este junte creativo ni la propuesta de Shakira.

¿De qué trata la canción?

Según la letra que compartió en sus últimas publicaciones de Instagram, ‘Te felicito’ parece tratar sobre una decepción amorosa, en la que la persona que inspira la canción era un, o una, gran actor o actriz, quien nunca mostraba sus emociones reales.

¿Se viene un nuevo álbum?

Tras una hemorragia en sus cuerdas vocales en el 2019, Shakira no había vuelto a trabajar en un proyecto de álbum completo.



(Antes de irse: Juanes le trajo otro Grammy ‘anglo’ al país).



Sin embargo, a finales del 2021, la colombiana contó que ha estado trabajando en cerca de 14 canciones nuevas, por lo que existen algunos rumores que suponen el lanzamiento de un nuevo disco.

Otras noticias

La triste despedida de Phil Collins de los escenarios

Esto es lo que dice sobre usted el tipo de música que escucha

Guns N’ Roses vuelve al estadio El Campín de Bogotá

Una canción unió a Don Tetto con una antigua fan que triunfa en la música

Tendencias EL TIEMPO.