Parejas de famosos que demuestran que en el amor la edad no importa

Mariah Carey y Bryan Tanaka (13 años de diferencia)

Mariah Carey es una cantante reconocida por éxitos como 'All i want for christmas is you' y 'When you believe'. Cumplió 50 años y Bryan Tanaka, su pareja actual, tiene 37. Su relación se hizo pública en 2017, pero la pareja se conocía desde 2006 cuando el bailarín y coreógrafo participó en el tour 'Adventures of Mimi' que realizó la cantante. Aunque hubo rumores de una ruptura, llevan una relación que parece estable y feliz.