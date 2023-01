Medios españoles han registrado el primer reencuentro entre Shakira y Piqué, luego del lanzamiento de la exitosa colaboración de la colombiana con Bizarrap y las mofas del exfutbolista en la Kings League.



Ha sido una semana convulsionada. Las claras y contundentes referencias de Shakira en su canción y la aparición de Piqué con un Twingo y con un reloj Casio provocaron millones de reacciones en todo el mundo.

Ahora, los dos vuelven a tener un encuentro fugaz, que claramente no podía pasar desapercibido. El exfutbolista llegó a su antiguo hogar para recoger a sus hijos, Sasha y Milán. Según reportan diarios como La Vanguardia, Piqué dejó las bromas a un lado, llegó en su carro habitual (no el Twingo) con un semblante serio y sin responder las preguntas de la prensa.



El medio citado señala que la barranquillera lo hizo esperar un tiempo en la puerta, por lo que tuvo que soportar la atención de los medios. Sin embargo, los ignoró y no aclaró cómo está con Clara Chía y si la canción la ha afectado.



"Gerard Piqué ha permanecido en silencio y ha estado mirando el móvil, deseando que pasara el tiempo lo antes posible para recoger cuanto antes a sus hijos y salir del lugar", señala La Vanguardia.

¿Cuánto 'facturan' Shakira y Bizarrap?

Después de sus primeras 24 horas en la plataforma Youtube, la canción de Shakira y Bizarrap logró un récord de 67 millones de reproducciones. La barranquillera superó a 'Despacito' de Luis Fonsi, quien en sus primeras 12 horas alcanzó 24,8 millones de reproducciones.



Estas cifras tan altas, se convierten en dinero para la cantante barranquillera y el productor argentino. El portal 'Digital Music News' ha detallado cuánto dinero se ha generado por hora con la 'Session #53'.



(Lea también: En fotos: sin gorra ni gafas, así luce realmente Bizarrap)



De acuerdo al portal, YouTube es la plataforma que peor remunera a los músicos, con unos 0,00069 dólares por cada reproducción, lo que quiere decir que ha genera 68.250 dólares en esta plataforma.



Spotify es la siguiente en el ranking, con 0,0037 dólares por escucha, en el primer día, la canción obtuvo 15 millones de reproducciones, lo que se transformó en 55.500 dólares.



Las cifras mejoran cuando se trata de aplicaciones menos usadas, como Apple Music –que asegura pagar de media 0,01 dólares por escucha– o Tidal, la plataforma que más da a los músicos, dándoles 0,0125 dólares por el mismo concepto.