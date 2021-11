¿Shakira y Piqué tienen planes de casarse?

Aunque aún no se ha confirmado que la cantante colombiana Shakira se casará con quien es su pareja desde hace poco más de 10 años y el padre de sus hijos, Gerard Piqué, los rumores de una boda han abundado en las últimas horas.

Esta vez, la posibilidad afloró entre los fanáticos de la pareja luego de que el exmánager de la cantante, Jairo Martínez, se refiriera a la relación de la pareja durante una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’.



Según Martínez, los planes de boda estarían más cercanos que nunca. Aunque aseguró que la pareja no ha tocado el tema delante suyo, no le sorprendería que ambos decidieran llegar hasta el altar y dar el sí.



“Los papás de Gerard la adoran, y alguien me preguntó cuál era mi opinión de él y le dije: ‘Cuando una persona saca lo mejor de ti, es porque es un buen ser humano’. Pero la Shakira que está con Gerard es la mejor que he visto”, aseguró el exrepresentante.

Martínez también se refirió a los hijos de la pareja: “Tiene dos hijos preciosos, uno es un artista y el otro es más intelectual (...). Yo creo que ambos tienen de Shakira todo, en mi opinión, yo a los dos los veo más de artistas que de deportistas”, comentó.



(Le recomendamos: María Cecilia Botero, la poderosa abuela de ‘Encanto’).



Shakira y Piqué se conocieron durante el mundial de Sudáfrica de 2010, cuando ella cantó el ‘hit’ musical del ‘Waka waka’ y él ganó la copa del mundo.



Aunque antes ha habido rumores de una boda, incluso secreta, en ningún momento se ha confirmado esa información.



Jairo Martínez comentó, en la misma entrevista, que el problema legal del que se le acusa a la cantante en Estados Unidos por la investigación ‘Pandora papers’ es falso, ya que “Shakira está haciendo las cosas bien con los impuestos y en España se están arreglando las cosas”, explicó.



En anteriores ocasiones, la misma Shakira y sus abogados han defendido que todos los trámites han sido legales.



“Todas las personas que están saliendo en esos documentos hicieron todo legal, están haciendo un escándalo político. Yo sé que (el problema por los impuestos) de España se está solucionando y el de acá (América) no tiene fundamento”, terminó diciendo Martínez.

Más noticias

Preventa de 'Spiderman No Way Home': colapsan páginas de los cines

Muertes más extrañas de algunos famosos en el mundo

'Lady Di fue infiel antes que el príncipe Carlos': exguardaespaldas

Tendencias EL TIEMPO