Los rumores de una supuesta separación de Shakira y Gerard Piqué, que son pareja desde hace 12 años, se oyen cada vez más fuerte, siendo la ausencia de ambos en las redes sociales del otro uno de los aspectos que más han llamado la atención de los internautas.

Incluso, la barranquillera viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, pero sin su pareja a la vista.

La prensa española ha estado avivando las habladurías. Incluso, han llegado a reportar que la razón podría ser una infidelidad por parte de Piqué. Según información recolectada por 'El Periódico', de España, ya no están viviendo juntos y el deportista ha estado saliendo en compañía de sus amigos durante la noche.

(Puede interesarle: ¿Shakira y Piqué están a punto de terminar su relación?).

Además, los seguidores de la cantante analizaron la letra de su último sencillo, 'Te felicito' -en colaboración con Raw Alejandro-, y aseguran que podría estar dedicada al futbolista español.



"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show", dice uno de los versos de la canción.



Eso sí, ninguno de estos rumores han sido confirmados por ninguna de las partes.

Así fueron las reacciones y los memes ante los rumores

Muchos fanáticos de la artista colombiana rechazaron la infidelidad, que no ha sido confirmada, pero celebraron que probablemente este hecho podría desencadenar un nuevo álbum de despecho de Shakira.

Yo leyendo que Piqué engañó a Shakira // Yo pensando en las canciones que se vienen pic.twitter.com/vqW5oUHnjq — Steffany (@asteffb) June 1, 2022

Lo malo: Piqué engañó a Shakira

Lo bueno: se vienen canciones de despecho de ella, literalmente un alma por otra alma — K 🦋 (@Livingmoon_) June 1, 2022

Además, pidieron el regreso de la melancolía en las letras de sus canciones, siendo 'Pies Descalzos' su trabajo discográfico más mencionado, con canciones como 'Antología' y 'Dónde estás corazón'.

engañaron a shakira // antología 2.0 pic.twitter.com/Dyouxqn4Su — gaby :) (@gabyIopez) June 1, 2022

(Le puede interesar: Shakira podría ir a la cárcel por evadir impuestos en España).

También se hizo referencia a Henry Cavill, quien se hizo viral en día pasados por un video tomado en 2015 en el que sus facciones denotaron emoción ante la llegada de Shakira a la alfombra roja de 'The Man from U.N.C.L.E.'.

Henry Cavill in shook with shakira’s beauty. pic.twitter.com/xHIvB7TLPo — carla (@carladirtyy) May 27, 2022

Ahora, los seguidores señalan que harían una linda pareja.

En mi mente, Shakira y Henry Cavill ya son felices para siempre pic.twitter.com/HhbZVkpPdq — Vania Ristos (@VaniaRistos) June 1, 2022

JAJAJAAJAA chicos, Shakira empezó a seguir a Henry Cavill en Instagram. pic.twitter.com/HAUQvlsdV9 — Sofi Delgado (@soffiadelgado) June 2, 2022

(Le recomendamos leer: Shakira no es la única: otros famosos con líos judiciales).

Henry Cavill viendo los rumores de separación de Shakira y Piqué: pic.twitter.com/5yOWw3rdXT — Tomaseba 🌳 (@tomaseba) June 1, 2022

Mejor dicho, como suele suceder, lo que más se vio en redes sociales tras la escalada de rumores sobre la supuesta separación fueron los memes.

yo despues de enterarme que pique le fue infiel a shakira: pic.twitter.com/JKQRT2wlX6 — wos🦖 (@C4NGUR0) June 1, 2022

Toda Latam en estos momentos después de ver que Piqué le montó cachos a Shakira 🫡 pic.twitter.com/HPF1ukEpAx — Dilan / Sentio (@Dgarrixwlls) June 1, 2022

NECESITO un hilo de lo que pasó entre Piqué y Shakira pic.twitter.com/EJvi2mDoZF — Ada 🧚🏻‍♀️ (@AdaSosaM) June 1, 2022

(Lea también: Shakira en Cannes: la colombiana brilló en el preestreno de ‘Elvis’).

Salir del chisme de Johnny y Amber y pasar al de Shakira y Piqué.

Ta juerte el mercurio retrogrado. — García (@eselkamo) June 1, 2022

Más noticias de Tendencias

- Tajante: Elon Musk obliga a sus empleados a volver a la oficina

- Ewan McGregor explota contra 'fans' que le han escrito Moses Ingram

- El día que casi atrapan a Jack Sparrow' y otros memes de Depp vs. Heard

- Lo que deberá pagarle Amber Heard a Johnny Depp por difamación

- Con 19 ataúdes personalizadas despedirán a niños muertos en tiroteo

Tendencias EL TIEMPO