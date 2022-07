Shakira y Gerard Piqué han sido noticia durante más de un mes por su separación, que ha estado rodeada de mucha información tanto falsa como real.

Entre rumores de infidelidad, de rivalidades entre los amigos del futbolista y la cantante, de vainazos en la música de la barranquillera, de coqueteos por parte de estrellas de Hollywood y más, este se ha vuelto el tema de conversación del mundo.



(Puede leer: Karol G revela que intentó cantar con Shakira, pero recibió negativa).

Toda la intriga que rodea a los famosos podría ser muy bien aprovechada en televisión y así lo indicó el productor mexicano Juan Osorio, responsable de novelas como 'El último rey' y 'La Herencia'.

(Le puede interesar: Excuñado señala un nuevo motivo del divorcio de Shakira: no es infidelidad).

Según explicó a medios mexicanos, durante un evento, estaría buscando llevar esta relación a la pantalla chica, ya que considera que crear una serie al respecto resultaría un gran éxito y se apunta como el primero de los candidatos para poder realizarla.

“Imagínate, una serie de Piqué y Shakira, cada uno por su lado y luego como se juntan, su vida y luego la separación. ¡Está fuerte! Esa me encantaría hacerla, por eso les digo que no se peleen por la lana (dinero), mejor que me la den y les hago su serie”, dijo.

Shakira y Piqué, al principio de su relación, en 2011. Foto: Archivo particular

(Le recomendamos leer: Shakira y Piqué: revelan la 'prueba reina' de la infidelidad del futbolista).

Asimismo destacó que, aunque parece broma, podría ser un excelente contenido para el público, sobre todo ahora, que cada vez se necesitan más proyectos que sean novedosos y atraigan a los televidentes.



“Uno tiene que tener siempre esa visión para estar generando ideas, sobre todo hoy en día que se necesitan muchos contenidos", concluyó.

*Con información de El Universal (México) / GDA