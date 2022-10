Tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Monotonía', que los fanáticos esperaban con ansias tras la sonada separación de la reconocida pareja, en internet se ha revivido la discusión sobre posibles señales del deterioro de la relación y que la barranquillera dejaba en sus canciones.

De hecho, la usuaria de TikTok, Amy García, se dio a la tarea de demostrar canción por canción que desde el 2019 Shakira está mostrando lo que sucedía, "Desde el 2019 Shakira nos lo decía a gritos, nos duele porque sabemos lo difícil que es soltar a una persona que amamos pero solo nos hace daño", afirma la tiktoker en el primer video de la serie que hizo.



La canción con la que García comienza el análisis es 'Girl Like Me', lanzada en el 2019, y con la que la barranquillera, afirma García, está mostrando sus sospechas de que su pareja está buscando a otra mujer, sobre todo por la parte de la canción "así que dicen que buscas a una chica como yo".



Por cronología, la usuaria cita después el sencillo 'Me gusta', del 2020, en el que ya la cantante muestra una decepción honesta porque "no tiene duda de la usa y ya no la ama".

En la segunda parte de los videos, la usuaria comienza con el sencillo de 2021, 'Suplica' en el que, de acuerdo a la letra, la cantante sigue sintiéndose abandonada y ya tiene fuertes sospechas de que la engaña, sin embargo, ella quiere intentar arreglar la relación "¿Por qué ya no contestas el teléfono o me miras a los ojos?/ Me arreglé para ti pero pareces tan ocupado/ Tal vez el espacio es todo lo que se necesita. Es momento de que nos arreglemos".



Ya en 2022 con 'Te felicito', afirma García, se puede escuchar la resignación y amargura en la letra de la canción, "Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda" dice una de las partes de la canción, en la que ya se ve firme una decisión de terminar la relación.

Sin embargo, ese mismo año lanzó 'Don't you worry', en el que se puede ver a una Shakira más fuerte y tranquila, que tiene ganas de vivir y se siente más optimista.

Ya en Monotonía, se ve un reflejo más honesto de la conocida ruptura de una de las parejas más conocidas de la farándula. "Es mejor que esto se acabe ya/ No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi/ Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí".



Cabe aclarar que las afirmaciones de García están basadas en sus consideraciones personales y no han sido confirmadas por ninguna de las partes.

Lo último sobre Shakira y Piqué

Después del lanzamiento del nuevo sencillo de la colombiana, las redes han revoloteado por las referencias lanzadas a Piqué durante 'Monotonía', incluso, los paparazzis han preguntado al futbolista sobre la nueva canción de su ex pareja, a cambio, del español, solo reciben silencio.

#VÍDEO | Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción, 'Monotonía' https://t.co/l3IHqtwSI5 pic.twitter.com/DSB5dUAPNB — CHANCE (@CHANCE_es) October 20, 2022

Incluso los usuarios de las redes sociales han escrito mensajes en las redes del jugador en los que increpan a Piqué, e incluso afirman que nadie va a amarlo como ella lo hizo, haciendo referencia a la relación que el español tiene con la joven Clara Chía, la mujer con la que engañó a Shakira.

