La polémica no para. Shakira y Piqué han acaparado la atención de miles de fanáticos, luego de que se conociera su separación amorosa, tras rumores que decían que el futbolista del FC Barcelona le habría sido infiel a la cantante con una mujer mucho menor que ella.



Todos los días salen nuevas especulaciones e historias hipotéticas que dibujan las interminables opciones de lo que pudo pasar en la relación entre estas dos celebridades mundiales.

Lo último que se supo es que la artista habría encontrado al jugador con su amante, o al menos eso dicen algunos medios españoles, como las 'Mamarazzis', que siguen al pie de la letra el caso.



Las comunicadoras han sacado a la luz que Gerard estaba teniendo una vida nocturna bastante frecuente, por lo que se le vio en reiteradas ocasiones salir de fiesta con sus amigos.



Entretanto, el portal ‘Socialite’ ha dicho que la supuesta amante del jugador es una joven identificada con las iniciales ‘CM’, que tendría tan solo 22 años y que sería la camarera de una de las empresas de Piqué.

CM envió una carta

CM habría enviado una carta a este medio de comunicación aclarando los problemas que le ha acarreado su vinculación con el defensa catalán.

Shakira y Piqué confirmaron su separación. Foto: AFP

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales'', manifestó el escrito.



"No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, acotó.



Aunque la carta es bastante clara, medios españoles se han puesto a la tarea de investigar la veracidad de sus palabras y han podido dar con la identidad de la señorita de iniciales 'CM'. Es más, se atreven a decir que ha sido vista con Gerard en eventos realizados en el Camp Nou.



“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa” concluyó

