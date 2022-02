Una de las parejas más estables de la actualidad es la conformada por Jerard Piqué, defensa del Barça, quien cumple 35 años, y la cantante colombiana Shakira, quien cumple 45 años. Son 10 años los que separan las fechas de nacimiento, sin embargo, son un claro ejemplo de que la edad es solo un número.

Ambos están juntos desde hace casi 12 años. La convivencia y el amor entre ellos ha sido una base fundamental para mantener su relación, la cual ha atravesado por varios momentos decisivos y cruciales.

¿Cómo se conocieron?

En el 2010 la carrera de Shakira estaba en uno de sus puntos más altos, por lo que estaba siendo todo un ‘hit’ a nivel mundial. Por su parte, Piqué estaba haciendo parte de la mejor presentación de la Selección de fútbol española, esto durante el mundial de Sudáfrica.



Evento deportivo en el que la cantante fue la encargada de realizar el himno oficial de esa edición.



(Siga leyendo: Geraldine Zivic y Gonzalo Vivanco, 11 años de un intenso romance).



Inicialmente, se creía que ambos se conocieron durante el mundial, sin embargo, Piqué reveló que el primer acercamiento sucedió un poco antes.

“Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, dijo el jugador al diario ‘L’Esportiu’ en 2020.



Cuando Shakira confirmó su relación lo hizo por medio de una fotografía en su cuenta de Twitter, en la que decía “Les presento a mi Sol”. Desde entonces han pasado por todo tipo de situaciones que los consolidan como una pareja estable y con un futuro prometedor.



(Siga leyendo: Paris Hilton está de vuelta y traslada la fiesta al metaverso).



Tienen dos hijos: Milan y Sasha. Tras la llegada de los retoños ambos intentaron continuar con sus carreras y compromisos.



Pese al amor que siente la cantante por su música, confesó a ‘Vanity Fair’ que hubo un momento en que ser mamá y una estrella de pop eran dos compromisos muy difíciles de mantener.

“Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas [madre y artista] y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”, declaró a la revista en 2017.



Sin embargo, la artista aseguró que el mayor apoyo que recibió fue brindado por Piqué, su gran amor.



(Además: Famosas que han sido nombradas como las mujeres más hermosas de la historia).



“Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”, complementó.

Unidos en la adversidad

‘Shak’ tuvo un sangrado en las cuerdas vocales el año pasado, por lo que se vio obligada a cancelar su tour ‘El Dorado’.



Además, la artista fue acusada por fraude fiscal por la Agencia Tributaria española, proceso que sigue abierto y genera bastantes expectativas. Pero Piqué ha estado acompañándola en todo momento, demostrándole al mundo la fortaleza de la relación.



(Además: Evaluna Montaner: la tradición que odia y no repetirá con Índigo).

Más noticias

- Una historia en construcción

- Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de violarla durante una filmación

- Jessica Cediel declaró ser víctima de violencia por parte de una expareja

Tendencias EL TIEMPO