El mundo de la farándula internacional quedó conmocionado, cuando se supo de la ruptura amorosa del central del FC Barcelona, Gerar Piqué, y la cantante de pop, Shakira, por una supuesta infidelidad del futbolista con una modelo de 20 años.



Cabe aclarar, que esto no es nada confirmado y que aún se desconoce la verdadera identidad de la persona con quien el zaguero estuvo involucrado. Sin embargo, otros de los rumores también apuntaban a que sería la hermana de una de las promesas del club culé: Pablo Paez, más conocido como ‘Gavi’.



Si bien algunos medios especializados han dicho que la pareja estaba en unión libre, lo cierto es que el vínculo ya no va más y se ha empezado a rumorear que están en un lío legal para saber quién se queda con la custodia de sus dos hijos: Milán y Sasha.



De todos modos, no es la primera vez que un escándalo de esta magnitud sacude al espectro mediático nacional, pues a lo largo de la historia televisiva y cinematográfica del país se han suscitado casos similares que han eclipsado la carrera mediatica de sus protagonistas. Le contamos.

Patricia Ércole, Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner

Patricia Ércole estaba casada con Miguel Varoni cuando él estaba en grabaciones de ‘La potra Zaina’, en 1993.



Entre el elenco de la producción, Varoni estaba con Aura Cristina Geithner, con quien el actor se involucró sentimentalmente a espaldas de Ércole.



En una entrevista con el programa ‘La Red’, Geithner recordó este episodio de su vida.



“Fue doloroso enfrentar una sociedad castigadora, una sociedad en la que él era el rey, premiado, y yo era la mala del paseo. Fue terrible, fue difícil”, dijo la actriz.



Con el escándalo, el matrimonio del actor llegó a su fin. Luego, Varoni conoció a Catherine Siachoque, con quien se casó y con quien vive actualmente en Miami.



Patricia Ércole, Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner. Foto: Instagram: @patriciaercole @soyvaroni @crissgeithner

Adriana Arango, Robinson Díaz y Sara Corrales

Durante las grabaciones de la telenovela ‘Vecinos’, Robinson Díaz y Sara Corrales comenzaron a compartir mucho tiempo juntos, pues, en la producción ,Corrales daba vida a la novia del protagonista de la historia, el cual era interpretado por Díaz.



En una entrevista con ‘W Radio’, en 2009, Corrales aseguró que, con el pasar del tiempo, se enamoró del actor, quien es 20 años mayor que ella.



En ese entonces Díaz llevaba más de 15 años casado con Adriana Arango. Según el testimonio de Corrales, su romance se descubrió cuando Arango fue a buscar a su esposo hasta su casa, pues la policía había encontrado el carro de Díaz cerca al lugar.



Luego de lo ocurrido la pareja firmó el divorcio. Pero, tras cinco años de separación, volvieron a estar juntos en 2014.

Adriana Arango, Robinson Díaz y Sara Corrales. Foto: Instagram: @robinsondiazu @saracorrales

Juanes, Karen Martínez y Johanna Bahamon

Karen Martinez y Juanes se casaron en 2004, sin embargo, su relación 'terminó‘ momentáneamente cuando se divulgaron unas fotografías comprometedoras que mostraban al cantante con la actriz Johanna Bahamon en un bar de Bogotá.



El cantante reconoció a la revista ‘People' su infidelidad y, luego de unos meses, volvió con su esposa.



En la actualidad, la pareja sigue casada y disfruta de la compañía de sus tres hijos: Luna, de 19 años; Paloma, de 17; y Dante, de 13.



Karen Martinez, Juanes y Johanna Bahamón. Foto: Instagram: @Instagram: @lachechi @johana_bahamon_

Ángela Carrasquilla, Alzate y Carolina Ramírez

Durante una entrevista en el programa ‘Lo sé todo’, Carolina Ramírez aseguró que tenía una relación con el cantante Alzate y que, incluso, había quedado embarazada de él, pero que había perdido el bebé.



La mujer también contó que Ángela Carrasquilla, esposa del cantante, le había mandado mensajes y críticas no solo a ella, sino también a su hijo por medio de redes sociales.

El cantante no se refirió al tema durante un tiempo Más adelante, en una entrevista para ‘Canal Uno’, aseguró que estaba recuperando a su familia después del escándalo y que, ahora, su esposa y su hija lo acompañaban a todas las giras.



“Me tienen que cuidar porque soy muy travieso cuando estoy solo”, señaló.

Alzate, Ángela Carrasquilla y Carolina Ramírez. Foto: Instagram: @alzatemusica @caritoramirez88

Stephanie Cayo, Juan Alfonso Baptista y Natalia París

Natalia París y Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista sostuvieron una relación durante más de seis años.



A pesar de que ha pasado más de una década desde que la pareja terminó, recientemente París aseguró que el actor le fue infiel con la actriz peruana Stephanie Cayo. La relación ‘secreta’ habría ocurrido durante las grabaciones de ‘La marca del deseo’.



“Se llama Stephanie Cayo, con ella me cachonearon”. Así lo expresó la modelo y DJ en un en vivo de Instagram con La diva Rebeca. Por el momento, ni Cayo, ni ‘El Gato’ han hecho comentarios sobre la supuesta infidelidad.



Laura Jaramillo, Michael Ortega y Andrea Valdiri

En 2018, Laura Jaramillo y el futbolista Michael Ortega firmaron su divorcio. Después de la separación, Jaramillo reveló en una entrevista con el programa ‘La Red’ que tuvo una relación estable con Ortega hasta que se fueron a vivir a Brasil, lugar en el que la modelo Andrea Valdiri se conoció con su expareja.



Según el testimonio, Jaramillo se enteró de que Valdiri era novia del jugador cuando todavía estaba casado con ella, además, aseguró que ya vivían juntos a sus espaldas.



Ante las acusaciones, el deportista le aseguró al mismo programa que no daría su opinión sobre el tema, pues no quería hablar mal de la madre de sus hijos.

Laura Jaramillo, Michael Ortega y Andrea Valdiri. Foto: Instagram: Instagram: @michaelortega10 @andreavaldirisos @laurajaramillov

