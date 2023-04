Shakira y Gerard Piqué se enfrentaron en una fuerte disputa legal el último semestre de 2022, en la que se disputaban ciertos bienes comprados conjuntamente y la custodia sobre sus hijos, Milán (10) y Sasha (8). Esto, luego de que ambos terminaran su unión conyugal por razones que aún se desconocen.



(Lea: ‘Lejanía’, la nueva canción de Monsieur Periné e Isaac et Nora).

No obstante, una de la teorías más fuertes apunta a que el ex futbolista del FC Barcelona le fue infiel a la barranquillera con su actual pareja sentimental Clara Chía Marti, quien empezó a acaparar la atención de las portadas de revista y portales de chismes al confirmar su amorío con el catalán al poco tiempo de la separación.

Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, a mediados del pasado mes de noviembre, las celebridades llegaron a un conceso y se determinó que los menores se quedarían en Miami, Estados Unidos, con la barranquillera. Por su parte, el deportista tendrá derecho a visitarlos cada cierto tiempo todos los meses, o al menos así lo dejaron claro en un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales.



"Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo", dice el anuncio.



Asimismo, uno de los abogados de Piqué, Ramon Tamborero, dijo al diario ‘La Vanguardia’ que "se ha hecho un sacrificio muy importante: Gerard finalmente ha accedido a que sus hijos vivan en Estados Unidos por su bienestar, razón primordial y que siempre estuvo en primer lugar. Una decisión judicial sólo habría traído dolor. En realidad, aquí no ha ganado nadie salvo los niños".



Sin embargo, el medio citado reveló algunos aspectos del acuerdo en los que Shakira debió hacer algunas concesiones a Piqué. La primera de ellas: los niños tendrán tres periodos de vacaciones, de diez días cada uno y en épocas específicas del año, Acción de Gracias, invierno o Navidad y Semana Santa, en los que Milán y Sasha estarán junto a su padre.



(También: Selena Gómez y su hermana se robaron el show de Taylor Swift con emotivo momento).

Esto vale estudiar en el colegio de Milán y Sasha Piqué

Si bien la intérprete de ‘Te felicito’ ya ha pasado por situaciones similares, sus hijos no y deberán aprender no solo un nuevo idioma, sino a empaparse de una nueva cultura. Aunque con una madre políglota el tema del inglés parece estar yendo muy bien, pues Milán y Sasha entrarán a estudiar en uno de los colegios más reputados de la Florida.



Se trata del Miami Country Day School, una institución multicultural que abre sus puertas a estudiantes de más de 40 países. Según la revista ‘Hola’, esta institución no es para cualquiera, ya que tiene un costo anueal que ronda entre los 33 mil y 46 mil dólares anuales (151 y 211 millones de pesos al cambio de moneda de hoy).



Se especula que Shakira ha hablado con los directores del colegio para que sus pequeños entren lo antes posible a sus clases, por lo que se espera que después de semana santa ya hagan parte de la comunidad educativa de ese país.



(Artículos relacionados: 'Caían los gusanos': mujer que vivía en piso debajo de vecina muerta y olvidada).

Facebook Twitter Linkedin

La barranquillera y el español tienen dos hijos en común Foto: Instagram

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias