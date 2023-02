Desde hace un tiempo los internautas venían pidiendo una colaboración entre Karol G y Shakira, pues las dos mujeres colombianas, además de talentosas, vivieron situaciones muy parecidas con sus exparejas.

La sonada separación de Karol G con Anuel trajo éxitos como ‘Mami’, un contundente tema en el que la cantante dejó muy claro sus sentimientos hacia el artista.



Por otro lado, Shakira, quien hace un tiempo viene siendo la portada de varias revistas de chismes por su ruptura con el exjugador Gerard Piqué, sacó un tema con Bizarrap que rompió récords.

Como era de esperarse, el sueño de todos los fanáticos era visualizar el poder de estas dos mujeres en una colaboración. La expectativa estaba alta y las artistas correspondieron a ella.



Frases como: “Si sabes que yo errores no repito” y "Por hombres no compito" se toman las plataformas digitales y las emisoras del mundo.



Sin embargo, la canción más que dedicada a alguien, identifica a todas las mujeres que pasan y pasaron una situación de engaño.

Karol reveló a W Radio algunos detalles sobre la reciente canción y mencionó que ‘TQG’ no iba a ser publicada; sin embargo, Shakira fue la pieza clave para que hoy millones de personas pudieran escucharla.



“'TQG' la escribí el mismo día que grabamos el tema de ‘Mami’. Yo estaba en el estudio con Becky y cuando ella se fue, me quedé con mi equipo e hicimos 'TQG'”, dijo.



Y agregó: “Y a pesar de que yo estaba pasando en un momento específico de mi vida, no quería enfocar mi carrera en ese tema. Entonces, aunque me encantaba la canción, iba a ser solo para escuchar con mis amigos”.



La cantante paisa estaba decidía no publicar el éxito hasta que llegó Shakira.

“Empiezo a entender que era lo que estaba viviendo Shakira y su situación personal. Para mí lo importante de mis canciones es que representen a la mujer”, dijo. Fue ahí cuando una llamada cambió todo.

Una canción para cerrar un ciclo

De acuerdo con su relato en W Radio, Karol G llamó a la barranquillera y le mostró la canción. La antioqueña le mencionó que podrían realizar una colaboración.



“Cuando la llamé, ella enloqueció con la canción, le encantó. Me contó acerca de la canción con Bizarrap y enloquecí”, recordó.



La artista de música urbana señaló que le pareció curioso porque cuando ella pasó por su situación de separación quiso estar lo más alejada posible; por el contrario, Shakira quiso expresarlo.

“Ella vivió su momento diferente a como yo lo quería vivir. Yo quería estar completamente alejada de la situación, ella lo quería expresar y sanar de esa manera”, señaló al citado medio.



Karol G, además, comentó que Shakira cerraría un ciclo con ‘TQG’, pasando primero por ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y la de Bizarrap.



La cantante concluyó con una reflexión: “Yo quisiera que la gente escuchara esta canción sin pensar que es una tiradera a nadie. Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida en momentos diferentes de nuestras vidas. Más allá del morbo, nosotras hacemos canciones y expresamos historias”.

