Durante los últimos meses, Shakira y Karol G se han posicionado como dos de las artistas más destacadas de la industria musical latina. Recientemente, Shakira fue galardonada con uno de los premios más importantes del mundo musical, recibió el premio 'Michael Jackson Video Vanguard', un reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música, durante las últimas décadas.

También, durante esta gala, que se realizó el pasado 12 de septiembre en Estados Unidos, las colombianas ganaron el reconocimiento a Mejor Colaboración del Año con el sencillo ‘TQG’.

Recientemente, se conoció que Shakira y Karol G son las artistas latinas más nominadas en los premios MTV EMAs y esta noticia ha generado gran emoción y expectativa entre sus seguidores.



Los premios MTV EMAs son considerados una de las galas más importantes de la industria musical y las numerosas nominaciones de las colombianas, demuestran el impacto que Shakira y Karol G han tenido en la música durante los últimos años.

Las colombianas están nominadas en los siguientes premios:



Mejor artista latino

- Anitta, Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, Rosalía y Shakira.

Mejor colaboración

- Central Cee x Dave – Sprinter; David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me; Karol G, Shakira – TQG; Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage – Creepin’; PinkPantheress, Ice Spice – Boy’s a Liar Pt. 2 y Rema with Selena Gomez – Calm Down.

La ceremonia se realizará el próximo 5 de noviembre en París, Francia, quien acogerá a los artistas más importantes del mundo.

Shakira, Taylor Swift y otras estrellas en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards

