Tras meses de espera y mucha expectativa, los fanáticos de las artistas colombianas Shakira y Karol G ya pueden disfrutar de su nuevo tema 'TQG'. Y como era de esperarse, su explosiva letra da un mensaje directo a sus exparejas (Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente).



"¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito", dice la canción, que ya acumula alrededor de 4 millones de vistas en YouTube, tras pocas horas de su estreno.

Su éxito era prácticamente inminente, pues las cantantes habían intentado colaborar en el pasado, pero solo hasta hace pocos meses se pudo concretar la canción. Además, como era de esperarse, la letra toca el tema de la ruptura.

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido", dice otro de los apartados.

Pero su mensaje no solo es contundente por su letra, sino también por las escenas de su videoclip.

Las referencias a 'The Truman Show'

Muchos internautas descubrieron que algunas escenas están inspiradas en la película The Truman Show (El show de Truman).

Este icónico filme, dirigido por Peter Weir y protagonizado por Jim Carrey, cuenta la historia de un hombre cuya vida es filmada las 24 horas del día, convirtiéndose en un programa televisivo que es transmitido por todo el mundo.

Esta escena es, precisamente, representada al principio del video de 'TQG', cuando aparece Karol G siendo observada a través de muchas pantallas por personas en distintos lugares del planeta.



THE TRUMAN SHOW de Peter Weir plantea la farsa en la que vive el personaje de Jim Carrey a ojos de todo el mundo.



Ahora, Shakira y Karol G parecen asociar la película con lo que vivieron en sus respectivas relaciones.



Al final, se dieron cuenta de la realidad. Son libres. #TQG

Por otro lado, en la película, 'Truman' (Jim Carrey) logra salir de su falsa realidad a través de unas escaleras, tras mucho tiempo notando sucesos extraños en su vida y sufriendo el maltrato por parte de los miembros de la producción.

Las escaleras por las que escapa el personaje también son representadas en el videoclip, por lo que la barranquillera y la paisa darían a entender que lograron liberarse de sus relaciones pasadas. "Shakira y Karol G usando 'The Truman Show' como analogía. Como dijeron... vivieron una mentira", aseguró un internauta.



La letra de la canción

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (Papi)



¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito



Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río



Tú te fuiste y yo me puse triple "M"

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never, tú eres la mala suerte

Porque ahora la' bendicione' me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía



Yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver

Ya lo suponía, dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca' todavía

Bebé, qué fue, no pues que muy traga'ito

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Deja de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito



