Shakira y Grupo Frontera dan adelanto de su colaboración 'Entre paréntesis': así suena

Las sorpresas no paran para los fanáticos de Shakira. Tan solo tres días después de haber revelado el nombre de las canciones de su nuevo álbum, titulado 'Las mujeres ya no lloran', la barranquillera generó revuelo al dar un adelanto de su colaboración con Grupo Frontera: 'Entre paréntesis'.

Los asistentes del festival Bésame Mucho (que tuvo lugar en Austin, Texas, este sábado 2 de marzo) se paralizaron cuando, de la nada, apareció un video de la colombiana en las múltiples pantallas del recinto.

"Los dejo con mis amigos de Grupo Frontera y un adelanto de nuestra próxima canción, 'Entre paréntesis'", fueron las palabras que pronunció la intérprete de 'El jefe' segundos antes de que comenzaran a sonar los acordes del nuevo sencillo.

"Dime qué te paso, ¿por qué te noto fría? Tus besos ya no saben a lo que sabían. Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía. Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más", rezan los versos de la primera parte de la canción.

Segundos después, se une la voz de Shakira para cantar: "Pusiste el final entre paréntesis". La agrupación finaliza con la frase "Grupo Frontera con 'La loba'" y uno de los sellos característicos de la barranquillera: su aullido.

Adelantan algo de la canción del año.

Preparen el tequila!!!!!

Sirveloooo 🥃 pic.twitter.com/i3PByVSuqX — Carlotta (@carla_dirty) March 3, 2024

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Shakira?

El nuevo trabajo discográfico de Shakira llegará en menos de un mes, exactamente el 22 de marzo, conforme lo anunció la misma cantante a mediados de febrero.



Se trata del primer álbum que saca la artista en seis años, teniendo en cuenta que su último proyecto de este tipo fue 'El Dorado', el cual fue lanzado en 2017 y contó con éxitos como 'Me enamoré' (dedicada a su expareja Gerard Piqué), 'Chantaje', 'Perro fiel' y, entre otros, 'La bicicleta', en colaboración con Carlos Vives.

'Las mujeres ya no lloran', por otra parte, es un álbum que, a simple vista, promete no decepcionar. No solo es un disco que viene tras la turbulenta separación de la colombiana con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, sino que también está cargado de contribuciones musicales de varios artistas, entre ellos Grupo Frontera.

El cartel publicado hace tan solo tres días da cuenta de colaboraciones de Shakira con Cardi B, Bizarrap, Rauw Alejandro y Tiësto, quien recientemente lanzó un sencillo junto a Karol G.

Sumado a lo anterior, la barranquillera volverá al ruedo con canciones en solitario como 'Tiempo sin verte', 'Cómo, dónde y cuándo' y 'Última'.

