Tras la separación del futbolista español Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira, han surgido varios rumores en redes sociales, en especial sobre el presunto coqueteo que habría entre la vocalista y el actor estadounidense Chris Evans, quien recientemente habló sobre el tema en una entrevista.

Hace unos días, Shakira y Piqué confirmaron, mediante un comunicado de prensa, que están en proceso de divorcio. Las celebridades les solicitaron a sus fanáticos ser prudentes y respetar su privacidad en estos momentos, sobre todo por sus hijos.



“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se lee en el documento compartido por la agencia de noticias ‘Efe’.



(Le puede interesar: DC Comics presentó nuevos integrantes de la Liga de la Justicia).



En medio de la controversia por la separación, muchos usuarios en internet notaron que la barranquillera seguía a Henry Cavill y Chris Evans. De hecho, Evans también la seguía, lo que fue interpretado como una forma de coqueteo.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira y Piqué confirmaron su separación. Foto: AFP

Con respecto a Cavill, quien es reconocido por interpretar a ‘Superman’ en las diferentes películas de ‘La Liga de la Justicia’, los internautas difundieron un video de él en una premiere del filme ‘Operación U.N.C.L.E’, cuando quedó cautivado al ver a Shakira en la alfombra roja.



En el clip, del año 2017, se observa como una reportera le está haciendo una entrevista al actor, pero él interrumpe la conversación cuando se distrae al ver a la cantante llegar a la ceremonia: “¿Ella es Shakira?”.



Los fanáticos afirmaron que Cavill estaría aprovechando la oportunidad para iniciar un romance con la artista. Sin embargo, este hecho fue solo un rumor, pues había ocurrido años atrás y el actor, en la actualidad, está en una relación sentimental con Natalie Viscuso, vicepresidenta de 'Legendary Entertainment', una empresa productora de cine.



(Le sugerimos: Arelys Henao y Juan Fernando Velasco lanzan nueva canción).

Henry Cavill in shook with shakira’s beauty. pic.twitter.com/xHIvB7TLPo — carla (@carladirtyy) May 27, 2022

¿Y Chris Evans?

No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí soy un gran fanático FACEBOOK

TWITTER

Evans, quién le ha dado vida al personaje de ‘Capitán América’ en el universo de Marvel, empezó a seguir a Shakira en Instagram, por lo que los usuarios aseguran que sería otro pretendiente de la cantante.



Contrario al protagonista de ‘Superman’, Evans ha manifestado públicamente que está soltero, así que muchos fanáticos han motivado a la barranquillera a iniciar un romance con el actor, pero la intérprete de ‘Ojos así’ no se ha pronunciado al respecto.



Sin embargo, el actor tuvo una reciente entrevista durante el estreno de la nueva película de Disney Pixar ‘Lightyear’, en la que una periodista le preguntó sobre los rumores con la vocalista debido a su interacción en Instagram.



(No deje de leer: Jennifer López dice que cantar con Shakira fue 'la peor idea del mundo').



“¿Has conocido a Shakira?”, cuestionó la reportera, a lo que el intérprete de ‘Capitán América’ respondió: “No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí soy un gran fanático”.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede acceder al video aquí).

La siguiente pregunta fue: “¿Aparecerías con ella en un video moviendo las caderas?” y Evans afirmó: “Oh, Dios, me avergonzaría mucho estando al lado de ella. Es demasiado buena en eso”.



El actor dio una respuesta jocosa, pues se refería a que sus movimientos en la pista de baile no serían tan buenos como los de Shakira. Sin embargo, dio a entender que la admira mucho como artista.

Más noticias

Jennifer López dice que cantar con Shakira fue 'la peor idea del mundo'.



Rebel Wilson presenta a su novia: ‘Estaba buscando a un príncipe de Disney’.

La millonada que paga Snoop Dogg a quien le enrolla la marihuana que fuma.

Johnny Depp ofrecería trato a Amber Heard: no tendría que pagar millonadas.

Nicolás Montero denunció que hackearon su cuenta de Instagram.

Tendencias EL TIEMPO