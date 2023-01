Después del entreno de la canción de Shakira y el productor Bizarrap -que está repleta de pullas a Gerard Piqué, expareja de la cantante colombiana, y Clara Chía, la novia del español-, las redes sociales se llenaron de opiniones sobre la letra y, por supuesto, de memes al respecto.



(También: Shakira y Bizarrap: escuche la canción con duras pullas a Piqué y Clara Chía)



Algunos de los fragmentos más llamativos del nuevo sencillo, que incluso se convirtieron en tendencia en la noche de este 11 de enero, tienen que ver con las referencias a modelos de automóviles y marcas de relojes.

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", se escucha en la 'Music Sessions #53'. Este fragmento es uno de los que más ha llamado la atención de los internautas, quienes han creado memes sobre las menciones.



(Consulte: 'Cambiaste un Rolex por un Casio': letra completa de la nueva canción de Shakira)



A continuación, algunos de los mejores:

Shakira: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Un Rolex por un Casio"



Yo manejando Twingo con un reloj Casio: pic.twitter.com/R0YIocJ4SL — Danny Hernández (@danny8002) January 12, 2023

El Twingo después de oír el tema de Shakira y Bizarap pic.twitter.com/woN6sRPI0y — Víctor Medina (@nanutria) January 12, 2023

El equipo de marketing de Casio y Twingo después de escuchar la session de Shakira con Bizarrap pic.twitter.com/DtIqAKsr1S — JG 🏳️‍🌈 (@JGpunto) January 12, 2023

Mi reloj Casio escuchando la canción de Shakira

¿Cuál fue el mal que yo hice? pic.twitter.com/kTVtrmAX4E — Victor Suárez (@Victor_S17) January 12, 2023

Además de Piqué y Clara, los más perjudicados de la sesión #BizaShak pic.twitter.com/Mptc9t9KTS — jonasmoraos🏝️ (@jonasmoraos) January 12, 2023

Mi Twingo cuando pongo la nueva de Shakira. pic.twitter.com/QIrLazmt7b — Alejandro (@diegoalejocm) January 12, 2023

"Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", dice Shakira en la canción.



(Vea: Reacción de Ibai a la nueva canción de Shakira y Bizarrap: 'Es un temazo')



La canción tiene una duración de 3 minutos y 37 segundos y una letra que no deja dudas de que se trata del exfutbolista Piqué y su nueva novia, Clara Chía, una joven estudiante de 23 años.



ELTIEMPO.COM