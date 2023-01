El reciente anuncio de la colaboración musical entre Shakira y Bizarrap tiene conmocionados a los seguidores de la cantante: el nuevo sencillo de la artista barranquillera podría estar repleto de indirectas para Piqué, con quien anunció su separación a inicios de junio de 2022.

Cuando se trata de iniciar una ‘tiradera’ -una confrontación musical plagada, a menudo, de críticas, sarcasmo e indirectas-, es inevitable que el nombre de Bizarrap no salga en la lista. El afamado disc jockey y productor argentino lleva a sus espaldas un amplio y exitoso prontuario de confrontaciones musicales.

Quizás la más recordada sea la ‘tiradera’ que el rapero puertorriqueño Residente, en colaboración con Bizarrap, emprendió contra el artista colombiano J Balvin.



Ahora, todo parece indicar, que el productor argentino sumará una nueva víctima: según los fanáticos de Shakira, se trataría de Piqué, con quien la cantante sostuvo una relación de más de 10 años.

“Mañana BZRP Music Session #53”, fue el corto, pero contundente mensaje con el que los artistas confirmaron la inesperada colaboración a través de sus redes sociales.

Los memes que dejó el anuncio de Shakira y Bizarrap



Los fanáticos de los artistas, como era de esperarse, no dejaron pasar por alto el anuncio; todo lo contrario, aprovecharon la situación sentimental de la intérprete de ‘Monotonía’ para inundar las redes sociales con memes que, en su mayoría, tenían un solo protagonista.



"Piqué cuando el tema de Bizarrap con Shakira sea una tiradera de 9 minutos y medio”, escribió un usuario; al tiempo que acompañó el mensaje con una foto del futbolista español en la que se le ve sorprendido.

En otro meme, por ejemplo, aparece Shakira al lado de la tumba de su expareja. A la imagen la acompaña la descripción: “Piqué cuando escuche la session de Shakira con BZRP”.

piqué cuando escuche la session de shakira con bzrp pic.twitter.com/PVn6PbfzJx — NegritaOjosClaros🥥🇺🇦◢ ◤ (@09Angeeliica) January 11, 2023

En aras de mostrar su total apoyo a la también compositora y empresaria, una usuario escribió: “Shakira anuncia session con Bizarrap. Yo, la hater número uno de Gerard Piqué”. Al mensaje sobrevino la imagen de un personaje de ‘Shrek’ que en la película animada se hizo famoso por alentar una pelea con la frase: “Dale, con la silla”.

*Shakira anuncia session con Bizarrap*

Yo, la hater número uno de Gerard Pique: pic.twitter.com/XvOVgFDAsZ — Vanessa🎄VIVA MESSI 🇦🇷 (@JK_FerreiraV) January 10, 2023

Hubo algunos usuarios que se atrevieron a ir más allá y publicaron un adelanto de la letra que podría llevar la canción. “Yo contigo, no regreso, ni aunque llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-Piqué”, se lee en la imagen de un tweet que, a su vez, lleva la siguiente leyenda: “Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira”.

Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira pic.twitter.com/EULVrqXsZX — Joel | 🇦🇷⭐⭐⭐ (@burcabi_) January 10, 2023

Aunque, en su mayoría, los memes estuvieron eclipsados por la posible reacción de Piqué, los internautas también apostaron por bromear respecto a las intenciones de la cantante con su nuevo sencillo. “No quiero terapia, quiero venganza”, es el mensaje que acompaña la imagen de un gatito enojado.

Nuestra Shakira con la tiradera que se viene! pic.twitter.com/QSayqmYPpA — Andrés Morales! (@AndresMoraleFlo) January 11, 2023

La colaboración entre Shakira y Bizarrap dejará de ser un misterio este miércoles 11 de enero, fecha que se tiene prevista para su lanzamiento. Tanto los seguidores de la cantante como los amantes del fútbol internacional podrán resolver sus dudas y, seguramente, realizar memes a gusto.

Concientes que Mañana Shakira será la primera artista Pop en una sessión con bizarrap. Se nos viene la bomba de bombas del 2023. Shakira no viene a jugar. Con la letra tan fuerte al ex y a la amante, tendrá la atención del mundo entero. No estamos listos 🔥 pic.twitter.com/hD2RO56zTz — Shakira carla Shakira en español. sessión #53 🎶 (@shakiracarla) January 11, 2023

Contando los dardos que va a tirar Shakira a Piqué en la sesión con Biza: pic.twitter.com/0hodbLwVGs — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) January 10, 2023

Valeria Castro Valencia

Redacción TENDENCIAS