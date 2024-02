Shakira y Alejandro Sanz comparten íntimo momento en una peluquería, tomados de la mano

Shakira publicó en sus redes sociales una serie de videos junto a Alejandro Sanz, su amigo de hace más de 20 años. El encuentro entre los dos artistas se dio en una peluquería, en donde la barranquillera y el español se encontraron tomados de la mano e hicieron algunos chistes.

“Así sí me gusta ir a la ‘pelu’”, dice Shakira mientras le toma la mano al intérprete de ‘Amiga mía’, lo que demuestra la confianza y complicidad entre este par de viejos amigos.



“Soy como su muñequito y me va cambiando cositas”, explica Alejandro Sanz mientras les lavan el cabello en la peluquería.

“Para el tema del ‘look’ yo soy tu asesora”, le advierte Shakira. Incluso, se atribuye responsable ante cualquier queja que puedan tener las fanáticas del cantante español.

“Si hay una reclamación de tus fans es conmigo”, confirma la colombiana mientras señala a la cámara y Alejandro Sanz se ríe. “Si hay alguna reclamación(…)”, dice el compositor, quien señala a Shakira.

Shakira and Alejandro Sanz ❤️ pic.twitter.com/IV5pn0TsAA — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 13, 2024

En el último video de la intérprete de ‘Loba’ muestra el ‘look’ final del español. “¡Me encanta! ¡Me encanta, qué lindo!”, dice la cantante de ‘Waka Waka’, ‘Hips don’t lie’, y ‘Día de enero’, entre muchos otros éxitos.

“Ay, qué carita esa de malo que tiene”, expresa la colombiana ante la cámara mientras español solo se ríe y le sigue el juego.

Una amistad de dos décadas



Shakira y Alejandro Sanz se conocieron por primera vez en el 2000 y, cinco años después, el 12 de abril de 2005, se estrenó su primera canción juntos, ‘La Tortura’.

Los artistas también colaboraron en la canción ‘Te lo agradezco, pero no’. El 11 de abril de 2024 se cumplieron 17 años desde su estreno y Alejandro Sanz subió una publicación en Instagram en honor al aniversario y agradeció a Shakira.

“Dicen que tras ‘La tortura’ viene la calma. En nuestro lenguaje, es un ‘Te lo agradezco, pero no’”, escribió Sanz. “Hoy cumplimos 17 años, ‘Shaki’. Sigamos bailando la vida y, sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no”, continuó.

Shakira respondió: “Love this” (amo esto), y la publicación se llenó de comentarios de otros famosos que celebran la amistad entre la barranquillera y el español.

Shakira durante el concierto con Alejandro Sanz. Foto: Tomada del Instagram de la artista @Shakira

“¡Soy su fan! Los quiero”, comentó el cantante colombiano Carlos Vives, mientras que la cantante y actriz colombiana Juliana Velásquez pidió una nueva colaboración. “Por favor saquen la tercera juntos, se los ruego”, expresó.

Por su lado, los fanáticos no dudaron en hablar sobre la química entre los cantantes. Surgieron comentarios como: “Yo voy a esperar toda mi vida a que estos dos terminen juntos”, “La pareja que todos queríamos”, “En mi colegio no aprendimos química tradicional, aprendimos química por ‘Shaki’ y Sanz” y “Cuando el horóscopo le dijo a Shakira que había un español en su futuro era este, no el Piqué”.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO