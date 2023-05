Casi dos meses después de la mudanza oficial de Shakira en Miami, Estados Unidos, se han conocido varios detalles del estilo de vida y relación con el círculo social que tenía en Barcelona, donde vivió casi doce años con el exdeportista Gerard Piqué.

Desde que llegó a Estados Unidos en abril de este año, la cantante colombiana ha estado muy activa socialmente, pues ha asistido junto a sus hijos a conciertos, restaurantes, carreras automovilísticas, eventos deportivos, entre otros. La artista se ha dejado ver al lado de grandes estrellas del deporte, música y actuación.

En el pódcast ‘Las Mamarazzis’ dirigido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez, nuevamente contaron detalles de la vida social de la colombiana en su nueva residencia, afirmando que el estilo de vida que se tiene en Miami fue uno de los principales motivos de Shakira para radicarse de forma permanente junto a su familia en la ‘ciudad del sol’.

También, durante el desarrollo del pódcast, dijeron: “una vez más queda demostrado, que Shakira no era feliz en España”, asegurando que “ella vivió un infierno en Barcelona”.

“Lo que nos queda claro es que Shakira se aburría como una ostra, aquí en Barcelona. Su vida debía ser un infierno y lo único que la retenía era el amor por su pareja. Es cierto que iba a ver baloncesto y practicaba surf, pero lo que hemos visto en Miami es que se está dedicando a ella” dijo la comunicadora española Laura Fa.

Recordemos, que durante un episodio anterior las periodistas indicaron que Shakira nunca logró adaptarse al entorno social de Gerard Piqué y de igual manera, recalcaron que tras su separación la colombiana quedó muy sola en Barcelona.

“Shakira tenía que adaptarse al entorno de Gerard, con el que no tenía ninguna buena relación. Era notorio que ella no se entendía con las amistades de él, por lo cual debió ser muy difícil cuando empezó esta crisis y se quedó sola” agregaron puntualmente.



De igual manera, se conoce que aún Shakira y Gerard Piqué no han logrado ponerse de acuerdo para definir las vacaciones de sus hijos Milán y Sasha Piqué, que terminan el año escolar en Miami el próximo dos de junio.

