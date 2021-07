Shakira y la trágica historia de su hermano fallecido

Shakira es una de las artistas colombianas más reconocidas en el mundo entero gracias a su talento para el canto, el baile y los instrumentos como la guitarra, el piano y la batería.

La intérprete de éxitos como 'Ojos Así' (1998), 'Antología' (1995) y 'Waka Waka' (2010), tiene una familia extensa pues posee nueve hermanos. Sin embargo, muy pocos conocen la tragedia que vivió la cantante cuando era una niña y perdió a un hermanastro, hijo de su padre William Mebarak.



Cuando Shakira tenía dos años su hermano mayor, de 19 años, falleció a causa de un accidente automovilístico mientras iba en una moto, según informó el diario 'El Espectador'. Su nombre era Tonino.



La muerte del joven fue un suceso complicado para el padre de la cantante, quien estuvo sumergido en una tristeza profunda que Shakira presenció durante varios años de su infancia. A raíz de este duelo, Shakira a sus nueve años compuso la canción 'Tus gafas oscuras'.



Esta es una de las estrofas: "Tus gafas oscuras me hacen de poco, y no se lo que pasa

Tus gafas oscuras intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta

Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma

Detienes el tiempo, detienes mi miente y se acaba la calma

Y solo las culpas las son de esas gafas oscuras".

Esta canción, que no llegó a ser reconocida durante su carrera musical, fue el homenaje que Shakira le hizo a su hermano fallecido. En una entrevista para la cadena musical VH1, en 2006, el padre de la intérprete contó: "un día, ella me dijo: ‘papá quiero que escuches esta canción. Se llama Tus gafas Oscuras".



El nombre de la canción está ligado a que William, tras la muerte de su hijo, intentó esconder su dolor detrás de unos lentes.



Este tema musical hizo parte del primer álbum de Shakira, llamado 'Magia'.



El suceso rara vez es mencionado por la cantante. Sin embargo, la artista colombiana suele ser muy cercana con su familia y con todos de sus hermanos.



El hermano más cercano a la artista es Toni Mebarack, a quien muchos consideran como su ‘mano derecha’, pues hace parte de su equipo de trabajo y se desempeñó como ‘road manager’ del ‘Dorado World Tour’.

Sus otros hermanos aparecen con menos frecuencia en sus redes sociales, de ellos se reconoce a Alberto William, José Antonio, Lucy y Patricia Mebarack.



De los cuatros hermanos restantes, Ana, Edward, Robin y Moisés Mebarak, se conoce muy poco dado que se mantienen lejos de los focos mediáticos

