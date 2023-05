Después de que se conociera el acuerdo legal en el que habían llegado Shakira y Pique, en el cual se establece que el padre de los dos niños solo tendría la oportunidad de visitarlos una vez al mes y durante 10 días, ha dado de qué hablar.



El pasado 2 de abril, Shakira habría dejado su casa en Madrid, España, para otorgarle una nueva vida a Milan y Sasha en Miami, Estados Unidos.



Su decisión, al trasladarse de residencia, no ha cambiado del todo su estilo de vida, ya que todavía sigue siendo asediada por los rumores.

(Lo invitamos a seguir leyendo: Clara Chía 'en la terraza de Shakira': revelan polémicas fotos de novia de Piqué).

Desde su estadía en Estados Unidos, se ha generado una controversia sobre la visita del exjugador del Barcelona a sus hijos; según el programa argentino 'Intrusos', hay "una condición que los chicos (Milan y Sasha) le habrían puesto a Piqué era que cuando los visitara fuera sin la novia".



Así fue, el empresario español visitó a sus hijos en Estados Unidos hace algunos días, en los que se les vio disfrutando de su compañía. De esa forma, lo hizo saber el programa de televisión español 'Y Ahora Sonsoles', en su cuenta de Instagram.



(Puede leer: Piqué y su versión de la supuesta pelea a golpes con el hermano de Shakira).

Con la visita de Piqué sin compañía de su pareja sentimental, se han conocido presunciones en las que se afirma que Shakira estaría preparando acciones legales contra Clara Chía, para que no genere ningún tipo de acercamiento con sus hijos.



OK Diario, periódico español, afirmó el pasado 13 de abril que Shakira tendría pensado arremeter de forma legal hacia la pareja de su exesposo.



"Shakira no se rinde y su última decisión ha sido la de mandar a sus abogados a por la joven de 23 años, buscando la llave que le permita ir contra ella de forma legal", mencionó el medio citado.



Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial la decisión por parte de la barranquillera y sus abogados.

Laura Daniela Alarcón Vargas

