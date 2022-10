En los últimos días se le ha visto a Shakira visitar la clínica Teknon, en Barcelona para visitar a su padre. Fuentes cercanas a la familia de la barranquillera, le comentaron al paparazzi Jordi Martin que la salud de su progenitor ha empeorado últimamente.



Esta noticia fue revelada en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, de Univisión. Martin comentó que el señor William Mebarak, de 91 años, habría sufrido de un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser ingresado de emergencia.

El paparazzi, quien se ha encargado de seguir los pasos de la cantante durante los últimos años, se encontró a la colombiana y su madre cuando salían de su casa en Esplugues de Llobregar, Barcelona. El hombre les cuestionó a ambas sobre el estado de salud del señor Mebarak.



En ese momento, Shakira evitó a la prensa, pero su madre, Nidia Ripoll, expresó que él estaba muy bien gracias a Dios. “Está muy bien solo vengo a estar con él”, agregó.



Sin embargo, esta declaración es contraria a las fuentes que consultó Jordi Martin, quienes aseguran que está muy delicado de salud y actualmente está recibiendo las atenciones necesarias.

Vale la pena recordar, que William Mebarak sufrió una caída, el pasado mes de junio, la cual lo llevó a ser hospitalizado en la clínica de Teknon. Esto sucedido a tan solo unos días que la intérprete de ‘Monotonía’ confirmará su separación con el jugador de Fútbol Gerard Piqué.



En redes sociales, Shakira había compartido fotos y videos de la recuperación de su padre. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió.



Hasta el momento, la barranquillera no ha confirmado o negado la noticia de que su padre sufrió un derrame cerebral y que está delicado de salud.

