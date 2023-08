La cantante barranquillera Shakira siempre da de qué hablar por el gran talento que posee, ya sea por su composición en las letras de sus canciones o por los videos en los que participa activamente en lo que tiene que ver con la producción de estos.



Últimamente, Shakira ha decidido incursionar en los comerciales de una reconocida marca de papas fritas, en los que demuestra su talento para la actuación y su versatilidad en diferentes géneros musicales, esta vez en la salsa.

Hace un mes aproximadamente, se lanzó el primer comercial de esta marca en donde Shakira trataba de huir de su día a día, conduciendo un bus y escapando de guardias de seguridad y su agente.



Finalmente, logra evadirlos para llegar a un sitio tranquilo y poder disfrutar de su paquete de papas.



En este segundo comercial, que fue lanzado hace poco, se ve a la colombiana con un sensual vestido rojo. Llega a lo que al parecer es un cuarto de hotel, también para tener un poco de privacidad y allí se encuentra a un sánduche que empieza a interpretar la canción 'Ven, devórame otra vez'.



Shakira no duda en acompañar a esta personificación, baila y canta al ritmo del tema musical salsero y decide combinar las papas fritas con el sánduche.



Estos comerciales han sido compartidos por algunos usuarios en las diferentes redes sociales, ya que no es posible verlos en la televisión de varios países.



Las publicaciones han sido comentadas por internautas y seguidores de la barranquillera en las que admiran su interpretación: "Se ve demasiado preciosa, no me gusta la salsa, pero a esta Diosa de verdad le quedan todos los géneros.", "Wow ella es tan hermosa increíble! Necesito la versión de Shakira devórame otra vez", "Bella todo lo que hace es oro", entre muchos otros que desean que la cantante se anime a interpretar la canción completa.

Shakira - Sabritas (El Gran Escape) Comercial Oficial

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

