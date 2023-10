Video: la 'arriesgada' sorpresa de Shakira a Carlos Vives en pleno concierto en Miami

El cantante colombiano Carlos Vives se encuentra celebrando 30 años de carrera artística. Y, para compartir este especial momento con sus fanáticos, ha dedicado gran parte del año a dar un tour mundial.



Lo que no se esperaba es que la también artista y compositora, su gran amiga Shakira, también se uniría a la celebración con una increíble sorpresa.



Shakira sorprende a Carlos Vives

'El tour de los 30' se presentó en la noche de este sábado 28 de octubre en Miami, Estados Unidos, con miles de personas coreando los temas del cantautor samario.



Hasta ese escenario, en el estadio Kaseya Center, llegó también Shakira de sorpresa.



"Estén atentos… voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos", escribió la autora de 'Loba' en su cuenta de X (antes Twitter).



Pocos minutos después, inició un 'en vivo' en Instagram, en en cual les confesó a sus seguidores que estaba tras bambalinas del escenario de Vives, y que iba a salir a sorprenderlo cuando sonara la canción que tienen en conjunto: 'La bicicleta'.

"Nunca he hecho esto, los que me conocen saben que nunca en mi carrera lo he hecho", afirmó la barranquillera, mientras de fondo se podía ver y escuchar que Carlos Vives cantaba en vivo la canción.



Cuando seguía la parte de Shakira, ella salió de sorpresa y los gritos y aplausos del público eran evidentes. Vives se dio vuelta y quedó sin palabras al verla.

Con un gran abrazo la emoción era notoria, pues ambos mantienen una amistad desde hace años.



Incluso, Shakira se quedó un rato más acompañandolo y hasta bailó el tema 'Currambera'.

“Que bien que bailan las barranquilleras”

-

Carlos Vives cantándole"Currambera", a Shakira mientras ella baila. 🇨🇴🏟️ pic.twitter.com/b8NVIXTCHv — Migue :) (@Miguel_G_1_1) October 29, 2023

