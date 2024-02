Shakira sorprendió con mensaje en sus redes sociales: ¿se viene gira de conciertos?

La colombiana Shakira sorprendió en la tarde de este domingo 10 de febrero con lo que sería el anuncio de su nueva gira de conciertos por el mundo.



Tras unos tormentosos meses por la separación con Gerard Piqué, la artista de Barranquilla volvió a los escenarios con exitosas canciones, como la sesión con Bizarrap y las colaboraciones con Karol G y Fuerza Regida.



A través de sus redes sociales, Shakira compartió una imagen de un diamante y fotos de sus últimas canciones, con un mensaje que dice ‘Muy pronto’. Esta sería una de las pistas sobre la tan esperada gira de la colombiana, la cual podría llegar para la segunda mitad del 2024.



Tampoco se tiene claro qué países visitaría y qué ciudades de Colombia incluiría, pero en su página de internet solicitó llenar un formulario con el país y el idioma de quienes esperarían un posible concierto.



Shakira vive un despertar musical que la posicionó en la industria nuevamente de una manera inimaginable. El 2023 fue un gran año en materia artística con sencillos, premios, entrevistas y colaboraciones.

Sobre su actualidad, la colombiana dijo que le gusta “tener el control creativo en todo lo que hago, desde mi música, hasta mis videoclips, y los proyectos personales por supuesto. Ser empresaria te deja coger las riendas de manera que no tienes que estar respondiendo a una junta o unas normas corporativas. Me da libertad de desarrollar el mejor producto posible, a mi gusto”.



La artista, en esta nueva faceta, ha dicho que, en España, durante los años que estuvo allí establecida, se dedicó a la crianza de sus hijos y a apoyar la carrera de su expareja. “Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos", dijo.



