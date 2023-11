Periodista aseguró que Shakira sí estuvo embarazada de una niña: 'Me están amenazando' 

Desde hace unos años se viene hablando de que Shakira quiso ser madre de una niña en algún momento de su relación con Piqué. Estos rumores tomaron gran fuerza e incluso, estuvieron en las "predicciones" de algunos videntes reconocidos.



Ahora, en un programa de Costa Rica, una periodista aseguró que esta gestación sí se dio, pero que la barranquillera perdió a su bebé, posterior a las declaraciones, la comunicadora Adri Tovar denunció amenazas.



Estas declaraciones fueron dadas en el programa 'Chisme no like', donde dicen que entre Shakira y Piqué hubo una negociación secreta en su proceso de separación y esto serían "embriones que tiene congelados", asegura el presentador.



Según la información de este programa, el deseo de ser madre de Shakira se había detenido porque Piqué no le permitiría sacar estos supuestos embriones.



Shakira, Piqué y sus hijos Foto: Instragram: @shakira y Archivo

La exclusiva fue conseguida por la periodista Adriana Tovar dice: "Shakira siempre ha soñado con ser mamá y luego de tener a sus dos hijos varones soñados, ella anhelaba y anhela aún tener una niña. Lamentablemente, tuvo una pérdida".



Luego de esto, la periodista asegura que no puede dar la fecha exacta por respeto a la artista colombiana, pero que puede dar indicios de cuándo fue.



"Recordemos que en el año 2019 Shakira tuvo una espectacular presentación que fue en la Copa Davis, pero lo que nadie conoce es que Shakira se encontraba embarazada justo en ese momento de una niña, tenía justo cinco semanas de embarazo".



Adriana Toval asegura que la pérdida de Shakira se dio por Toxoplasmosis y que la cantante sufrió síntomas como fiebre, dolores de cabeza, entre otros. "Ella tuvo un aborto espontáneo, lo que para ella fue muy duro", aseguró el programa.



Toval también aseguró que Gerard Piqué no quería ser padre, "según la investigación que hicimos, él [Piqué] para aceptar que loe embriones fueran inyectados en el vientre de Shakira, él [Piqué] se los vendió por una fuerte cantidad de dinero", aseguró.



En el programa 'Chisme no like' también se aseguró que Shakira había aceptado todos los acuerdos de Piqué para "proteger la vida ya fertilizada".



Para cerrar, la periodista asegura que Gerard Piqué está viendo el programa y que ella públicamente quiere denunciar que "debido a la información que hemos tenido es sumamente delicada y quiero decir que temo por mi vida y por ataques que pueda recibir mi canal por cuentas pagadas por Gerard Piqué. Temo por mi vida".

