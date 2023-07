Recientemente, Shakira ha realizado una entrevista exclusiva para Primer Impacto, de Univisión, con la periodista Alejandra Espinoza. Ahí la barranquillera se sinceró y habló sobre su faceta profesional, sus planes a futuro y como es su nueva vida en Miami junto a sus hijos, Milan, de 11 años, y Sasha, de 9, tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué.

La intérprete de 'Monotonía' reveló que una de las últimas alegrías que ha vivido está relacionada con la canción que realizó junto al productor argentino Bizarrap. 'La sección #53' es un rotundo exitoso y ha batido todos los récords: "No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba", aseguró Shakira.



Asimismo, aseguró que en un principio varias personas de su entorno le aconsejaron que mejor cambiará la letra o que no sacará esa canción. "Mucha gente alrededor mío, de mi equipo... me decían: 'No, no, no vas a sacar esa canción Shakira, ¿en qué estás pensando? No, no, tienes que cambiar la letra'. Y no, yo no soy una funcionaria de las Naciones Unidas ni una funcionaria pública", comentó.



Además, agregó: "Yo soy una artista y tengo realmente que expresarme, expresar lo que siento y cómo lo siento. Y esa libertad de expresión no es negociable".

Durante su conversación, Alejandra Espinoza le preguntó a la cantante sobre los logros de su carrera y si ella pensaba que ya lo había alcanzado todo. "La definición del éxito es tan subjetiva... Creo que para mí el éxito es simplemente hacer lo que quieres y lo que te gusta, con la libertad de poder expresar tus sentimientos y emociones. Y estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente, son un reflejo de mi mundo interior".



Shakira también reconoció que está muy contenta con los resultados y en especial con sus fans, pues siempre la han apoyado y animado. "Creo que tengo los mejores fans del mundo. Son lo más lindo... Me conocen tanto, me comprenden, me acompañan, me defienden... me siento muy arropada por ellos", aseguró.



Para la barranquillera sus seguidores son su más grande bendición, pues hoy en día no es fácil encontrar personas leales. "Pero de verdad que ha sido de las más grandes bendiciones que me ha dado la vida. La vida también me ha quitado otras cosas, pero esa es una que ha sido una constante: tener un público tan comprensivo y tan leal. Es algo tan exótico hoy en día... Es difícil encontrar gente leal, pero yo me siento muy afortunada", confesó.

Por último, reveló que uno de sus más grandes sueños es que su carrera en la música siga teniendo mucho éxito y con eso seguir impulsando su Fundación Pies Descalzos. "Mi sueño es poder seguir creciendo y hacer muchas más escuelas, conseguir más recursos, tanto del gobierno como del sector privado, y que cada día más gente entienda que la educación es ese agente de cambio. Es lo que puede transformar las vidas de muchísimas familias", afirmó.



Además, se siente orgullosa de ver como ha podido transformar la vida de millones de jóvenes y niños con su fundación. Por su labor social, Shakira será reconocida como Agente de Cambio en la vigésima edición de los Premios Juventud el próximo 20 de julio.

