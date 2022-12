Shakira Isabel Mebarak Ripoll, de 45 años, ha vivido momentos difíciles este 2022 y así se lo hizo saber a sus seguidores a través de redes sociales.



"El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad, la música ha sido una buena compañía, pero ustedes son más y quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar", se le ve afirmar a la barranquillera.



Shakira añadió que "ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y cariño que me dan y traerles nueva música y mucho, mucho más, un besito".



Este año, de acuerdo con la compositora, le marcó su vida, no solo por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué y todo lo que esto ha implicado, sino también por sus líos con el fisco español y la enfermedad de su padre, situaciones que no han hecho que sea su mejor año.



Shakira, a su llegada al juzgado. Foto: EFE

Pese a todo, Shakira ha logrado vencer los obstáculos y salir adelante con su carrera musical, que este año le dejó dos hits: 'Te Felicito', junto a Rauw Alejandro; y Monotonía, en compañía de Ozuna, han sido todo un éxito a nivel mundial, consiguiendo millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming.



En junio de este año Piqué y Shakira confirmaron que se separaban tras 10 años de unión. Todo indica que la pareja terminó su relación por algunas infidelidades del entonces astro del fútbol español.



La cantante y el futbolista hace unos días cumplieron con el proceso de separación en los juzgados españoles y se acordó que ella tendría la custodia de los dos hijos y que se desplazaría a Miami, Estados Unidos.

