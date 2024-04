Shakira se confiesa con Aló: ‘Es una suerte no tener marido porque me estaba arrastrando hacia abajo’

Tras siete años de pausa discográfica desde su álbum 'El Dorado', la superestrella colombiana Shakira regresó al panorama musical con un estruendo gracias a su más reciente producción 'Las mujeres ya no lloran'. Desde su lanzamiento el 22 de marzo, el trabajo ha cosechado un éxito instantáneo, batiendo récords de reproducciones a tan solo días de su estreno.

En una entrevista con la Revista Aló, Shakira se abrió sobre su vida personal y su viaje creativo. "Nadie planea enfrentar tantas dificultades y las complejas experiencias que he tenido que pasar... Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera," compartió la artista. La música, describe, ha sido un "pegante" esencial en los momentos más desafiantes.

Mientras equilibra su rol de madre soltera con su carrera, la barranquillera revela que la ocupación constante es parte de su vida actual: "He estado grabando un video, haciendo fotos, preparando otro video, el lanzamiento de mi álbum". A pesar de la intensidad de su agenda, encuentra en sus hijos un inquebrantable apoyo: "Pero son geniales, mis hijos son un gran apoyo".

La cantante está arrasando con sus nuevas canciones. Foto:EFE

El nuevo disco, según la intérprete de 'Puntería', surgió de un impulso no planificado, naciendo de su necesidad de procesar experiencias dolorosas. "Intento sublimar muchos deseos y elaborar mis propias frustraciones: mi ira, mi desilusión y transformarlos en algo productivo, en creatividad, en resistencia y fuerza. Es un proceso, pero la música ha jugado un papel muy terapéutico. Cuando compongo música, es como ir al psiquiatra, sólo que más barato", afirma a Aló.

Shakira también reflexionó sobre las enseñanzas que ha adquirido a través de sus vivencias personales: "Es mejor confiar y ser traicionado que no confiar nunca". Y añadió: "El amor es la experiencia más increíble que un humano puede experimentar y nadie debería quitarte esa posibilidad".

Sobre su antigua vida en Barcelona, Shakira refleja una dualidad emocional, una lucha entre el deber profesional y la atención familiar. La separación le hacía sentir "culpable, desgarrada", pero ahora ve su situación actual con una luz diferente.

"Por un lado, es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, dos bebés que dependen de mí por ser una madre soltera, y no tener un marido en casa para ayudar con cualquier cosa. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo... Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva, que no sentía antes", confesó la estrella colombiana.

Este cambio de perspectiva ha sido un renacer para la artista, que ahora se encuentra sumergida en la pasión por su trabajo y la escritura de música.

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Revista Aló, y contó con la revisión de la periodista y un editor.