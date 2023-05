Para nadie es un secreto que, desde que la cantante barranquillera se mudó a Miami, su vida ha dado un giro inesperado. Esto se ha debido a su drástico cambio para llevar una vida tranquila al lado de sus hijos, quienes habían estado siendo asediados por la prensa y los rumores después de la ruptura con Piqué.



Su estadía en Miami le ha caído muy bien, teniendo en cuenta que esta es una de las ciudades costeras preferidas por los famosos, por lo que no dudó ni un segundo para mudarse allí a finales de 2022.



De hecho, allí se ha podido confirmar su gusto y afición por los deportes, ya que se le ha visto muy animada y entretenida en los partidos de la NBA, competencia en el cual se encuentra el jugador Jimmy Butler, quien recientemente se ha convertido en la estrella de Miami Heat.

De acuerdo con lo anterior, medios como La Vanguardia, de España, y otros especializados en la farándula han mencionado algunas pistas que han avivado los rumores de que Shakira y Butler podrían tener una relación muy estrecha.



Una de estas evidencias es que de las 159 cuentas que sigue Shakira en Instagram se encuentra Jimmy Butler, además de que el jugador también la sigue a ella desde su cuenta oficial.



Pero eso no es todo, ya que después del lanzamiento de la canción 'Acróstico', escrita, interpretada y dedicada por Shakira a sus hijos, el jugador de la NBA reaccionó, en Instagram, con un like a la canción, lo que confirma cada vez más su relación amistosa.



Finalmente, según una historia de Shakira en su cuenta de esa red social, la cantante escribió: "This is my acrostico for today" junto con la palabra 'Healt', en la que define cada letra con: Heroico, Extraordinario, Asombroso y Equipo. Se supuso que esta hacía honor al equipo Miami Heat después de haber ganado contra los Boston Celtics, el pasado 29 de mayo.

Hasta el momento, Shakira no ha confirmado ni desmentido aquellos rumores que se han dado por parte de la prensa y de sus seguidores, al igual que Butler, quien se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la NBA, con 33 años de edad.

