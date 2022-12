Shakira sigue encabezando los titulares de la prensa internacional debido a su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Esta vez se conoció que la barranquillera habría encontrado pistas sobre la infidelidad de su expareja en la nevera de su casa.

El pasado 21 de abril, la intérprete de ‘Monotonía’ estrenó junto con el cantante Rauw Alejandro la canción ‘Te felicito’. En el video musical hay una curiosa escena en la que Shakira abre una nevera y encuentra la cabeza del puertorriqueño.



(Lea: Piqué, 'dichoso': el 'logro' de Clara Chía que dicen que nunca alcanzó Shakira)



La cantante tuvo una entrevista con Alison Hammond, en el programa ‘This Morning’ de la televisión británica. Durante la conversación, la periodista recordó la escena de su videoclip y le preguntó: “No vas a la nevera a buscar leche. ¿Qué buscabas?”



La barranquillera contestó contundentemente: “Para encontrar la verdad”. A partir de su respuesta se han creado varias teorías en internet. Keren Weinstein, la 'instagrammer' de los chismes, comentó en sus redes sociales que Shakira habría descubierto la infidelidad de Piqué de esa forma, pues habría notado que algunos alimentos desaparecían.



(No deje de leer: Ella es Luisa, la conductora del SITP que se ha hecho viral en redes sociales).

Según su teoría, cuando la artista no estaba en casa alguien consumía los alimentos que a ella le gustaban y que al exfutbolista no le gustaban. Además, en los últimos días se dio a conocer un video en que se veía que Clara Chía visitaba a Piqué en la casa familiar de la ex pareja. Esto hizo que la especulación de la ‘influencer’ sea más creíble.



(Le puede interesar: ¿Se parecen? Cajera del Oxxo se hace viral por su parecido a Dua Lipa).



En redes sociales y en la prensa varias personas han empezado a crear diferentes especulaciones. Por ejemplo, el canal ‘Telecinco’ ha comentado que la mermelada podría ser el producto que la cantante veía que se gastaba más, sin embargo, esto no ha sido comprobado.



La canción de ‘Te felicito’ es un gran éxito y en siete meses ha acumulado 424 millones de reproducciones en YouTube. Además, durante semanas se posicionó en los primeros lugares de las plataformas musicales.

