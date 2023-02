Shakira y Karol G se han vuelto tendencia en redes sociales, pues el próximo 24 de febrero se estrenará la canción que hicieron juntas llamada ‘TQG’. Aunque, todavía no se conoce de forma oficial el significado de esta siglas, varios internautas especulan que es ‘Te quedó grande’.

Este miércoles las artistas revelaron la primera imagen oficial de su dueto. Además, las colombianas subieron unos videos a sus redes sociales asegurando que tenían una sorpresa muy especial para sus fanáticos, pero que solo lo podrían ver presencialmente las personas que estuvieran en Nueva York.



En ese sentido, sus seguidores se reunieron frente a las pantallas del Time Square y a las 6:45 de la tarde se proyectó un adelanto del video de ‘TQG’. En las grabaciones se veía a la ‘Bichota’ lanzándose de la cima de un edificio. Por su parte, se observa que Shakira viste un brillante vestido azul y hace sus inigualables movimientos de cadera.



Finalmente, este pequeño adelanto termina mostrando el nombre del nuevo álbum de la paisa, Mañana será bonito. Como era de esperarse, las redes han explotado de comentarios sobre este tema, pues muchos internautas ya quieren escuchar esta canción.

Se filtra un pedacito de la letra de ‘TQG’

El matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo reveló en expulsiva que ‘TQG’ será una carta para el desamor y que no solo tendrá indirectas para Gerard Piqué, sino que también para el ex de la intérprete de Gatubela , Anuel AA.



Asimismo, revelaron que la barranquillera cantará: “Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía” y Karol G dirá: “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”.



En una entrevista con el New York Times, la paisa reveló que este sencillo será una balada con fusiones de reguetón y su letra transmitirá un sentido de hermandad. Además, confesó que cuando le envió la letra de la canción a Shakira está le dijo: “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”.

