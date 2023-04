El periodista Edgar García Ochoa fue una de las primeras personas que creyó en el talento de Shakira cuando ella era una niña, pues la conoció cuando tenía 10 años de edad por medio de su padre William Mebarak. Además, fue el encargado de llevarla a sus primeras presentaciones, con las que se dio a conocer ante el mundo.

Ahora bien, Edgar García Ochoa, conocido como ‘Flash’, decidió escribir sus memorias con la cantante en el libro ‘Shakira y mis recuerdos’, la biografía autorizada que saldrá a la venta el próximo mes de mayo.



Recientemente, García realizó una entrevista con el medio ‘La República’ y reveló que su obra contará detalles no conocidos de la niñez de la cantante, sus obras sociales y la construcción de un monumento en honor a ella en su ciudad natal Barranquilla.



El periodista contó que William Mebarak leyó su biografía y la aprobó. Asimismo, reveló que la conoció cuando tenía 10 años y que desde esa edad ella ya bailaba música árabe y cantaba canciones de su autoría. Contó que Shakira es una mujer muy agradecida y que a pesar de los años, ella lo sigue teniendo muy presente, pues fue de las primeras personas que vio el potencial que tenía.



Asimismo, reveló que él piensa hacer un monumento en honor a la cantante que sea financiado por él, sus amigos influyentes y sus lectores. Espera que este se pueda construir con las armas que entreguen los delincuentes y las que decomisen a los guerrilleros para que sean fundidas y con ese material hacer un monumento a la paz con su imagen.



En esta entrevista, le preguntaron a Edgar García cuál era la razón de que la cantante escogiera vivir en Estados Unidos y no en el país. Él cree que esto se debe a que posiblemente esté resentida con Colombia, por como la trataron.



Incluso, García al medio ‘Las 2 orillas’ le comentó que a la revista francesa Paris Match la cantante afirmó que “La sociedad de Barranquilla, no me gusta porque no ayudaron a mis padres y ahora andan detrás de ellos”. Unas palabras muy duras que muestran el resentimiento que guarda por aquellos que un día la despreciaron.



Por el momento, la intérprete de ‘Monotonía’ no ha confirmado esta información, pero el periodista piensa que puede ser una de las razones por las que no quiera vivir en el país.

