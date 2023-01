El lanzamiento de la canción de Shakira y Bizarrap -en la que la cantante lanzó fuertes pullas a Gerard Piqué, su expareja, y Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista- sigue generando reacciones desde distintos frentes. No solo usuarios de redes sociales, sino deportistas, artistas y personalidades de todo el mundo han opinado al respecto.



La 'Music Session #53', como se titula el tema, ya batió diversos récords por el número de reproducciones que ha ido sumando desde el 11 de enero, cuando se estrenó.

Shakira, por medio de sus redes sociales, ha agradecido a quienes le han mostrado apoyo con la canción.



En las últimas horas compartió una serie de videos en los que, primero, se le ve celebrando con amigas. "¿Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos?", escribió la barranquillera.



Toda una reina @shakira agradece a los fans por la serenata fuera de su casa 🥲

¿Que no daríamos por estar ahí también? 🥹#Shakira pic.twitter.com/pP2DVsZxDn — Club Shakira Peru (@ShakiraPeru) January 15, 2023

Asimismo, Shakira también dejó ver que varias personas se reunieron en una calle frente a donde estaba para dedicarle una serenata. El grupo le cantó precisamente su nueva canción con Bizarrap.



"Tiene nombre de persona buena, 'clara-mente' no es como suena", corean. Y luego repiten "Shakira, Shakira, Shakira".



La barranquillera se asomó a lo que parece ser un balcón y agradeció la serenata.

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

ELTIEMPO.COM