Shakira cumple este jueves 2 de febrero 46 años y esta vez la celebración será diferente. A estar bajo los reflectores por una tormentosa separación se suma que su ex pareja, Gerard Piqué cumple años el mismo día.



Tras su ruptura el pasado mes de junio este será el primer cumpleaños que pasen separados y, como no podía ser de otra manera, todos los ojos están puestos sobre la celebración de ambos.



Shakira inició su día compartiendo con su familia y a primera hora, abandonaba su domicilio para llevar a sus hijos Milan y Sasha al colegio. Algo que no ha hecho en los últimos días, en los que no se ha dejado ver, pero que demuestra que los pequeños son su absoluta prioridad y que intenta pasar el máximo tiempo posible con ellos.



Con sudadera rosa chicle, el cabello suelto y gafas de sol, la cantante saludó a la prensa y les agradeció por las felicitaciones.



Aunque no reveló como celebrará la fecha, estaba acompañada por su hermano Tonino, pero poco más se sabe. Contrario a lo que especulaba, no ha publicado hoy su nueva canción, que se dice trataría sobre su separación.



Lo que sí se supo es que entre los regalos que la cantante ha recibido hoy hay un detalle relacionado con el surfing que los amigos con los que practica este deporte en la costa de Cantabria le han hecho llegar en una cesta a su casa.



Además, en video se aprecia que le dejaron en su domicilio una torta de cumpleaños con una foto suya tomada de la promoción de su video con Bizarrap y otra de Piqué cuando mostró durante un stream de la King's League un reloj Casio, en burla hacia la letra de la canción que tiene a la barranquillera y al productor argentino en los tops musicales del mundo.



En el ponqué también hay recortes de carros Twingo como decoración.

#2Feb | Shakira cumple hoy 46 años y recibe esta curiosa torta en su casa con Piqué, un Casio y un Twingo incluidos.



Vía - europapress

Piqué también celebra su cumpleaños

36 — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 2, 2023

El exfutbolista por su parte ha celebrado acompañado por Clara Chía, con quien atraviesa el momento más dulce de su relación, como parece por las fotografías que han sacado los paparazzi.



Desde que Piqué 'oficializó' su noviazgo compartiendo su primera imagen con la joven catalana en redes sociales hace justo una semana, la pareja se ha vuelto inseparable y en los últimos días se han dejado ver juntos en varias ocasiones abandonando el ático del exfutbolista en la calle Muntaner, en Barcelona sonrientes y derrochando complicidad.



Y en el cumpleaños de Gerard no ha sido una excepción, puesto que repitiendo el 'guión' de los últimos días, han salido a primera hora de la casa en la que viven juntos desde hace unos meses, ignorando las preguntas de la prensa.



Sin embargo, en esta ocasión tanto Piqué como Clara se han mostrado muy serios, e incluso han subido al máximo el volumen de la música cuando la prensa lo felicitó.



Por delante, una celebración íntima en la que soplará las 36 velas junto a su novia y su círculo más cercano, y en la que, como ha filtrado su entorno, cumplirá con sus obligaciones profesionales al frente de la empresa que preside y en la que trabaja Clara, Kosmos.

