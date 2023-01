Shakira quiere empezar por todo lo alto el 2023 y este martes lo dejó claro tras anunciar su nueva canción. Su nombre no ha parado de recorrer las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo tras conocerse que este miércoles 11 de enero saldrá la Music Session #53 del productor argentino Bizarrap, y tendrá a la barranquillera como invitada especial.



El anuncio hecho al tiempo por ambos artistas causó sorpresa y emoción en sus miles de fanáticos, pero entre los comentarios de apoyo en sus redes han resaltado los nombres de celebridades como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, Wanda Nara, y futbolistas como el 'Kun' Agüero, Paulo Dybala, entre muchos otros.



(Lea también: En vivo: esto falta para el lanzamiento de la canción de Shakira y Bizarrap).

Tras varios meses alejada de la industria mientras afrontaba su separación del exfutbolista Gerard Piqué y los problemas de salud de su padre, también son decenas de músicos los que han demostrado su emoción por la nueva canción de Shakira, como Duki, Paulo Londra, Tainy, Prince Royce, y mucho más.



La emoción de muchos por este estreno musical tiene una razón especial y es que el productor argentino Bizarrap suele grabar a los artistas desde su estudio y las letras de esas canciones incluyen las llamadas "tiraderas", como la que hizo junto a Residente, en la cual el puertorriqueño arremetió contra J Balvin.



(Puede leer: Piqué, 'con las orejas rojas': así lo atacan tras supuesta respuesta a Shakira).

Debido a ese contexto, son muchos los que están expectantes por la nueva sesión del experto en mezclas, pues en redes sociales ya circula una parte que, al parecer, sería de la letra de esta canción e incluiría varias referencias contra Gerard Piqué.



“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, sería la letra.



(Le puede interesar: La 'tiradera' de Shakira contra Piqué y los memes que deja su nueva canción).

Los mensajes de emoción de las celebridades por la colaboración Bizarrap-Shakira

Entre las celebridades de la industria musical que han comentado la publicación que anunció la colaboración musical están Tainy, Kodigo, Prince Royce, Tokischa Altagracia y Dread Mar-I, quienes postearon llamas, una clara alusión a que la próxima Music Session será épica.



Pero el respaldo también ha llegado desde un círculo que es mucho más cercano a Piqué: el del fútbol. Por ejemplo, el 'Kun' Aguero escribió "Ufff", mientras que Paulo Dybala comentó "Claro que sí".



(Le recomendamos: Confirmado: Shakira lanzará canción; esta sería letra contra Piqué y Clara Chía).



Otro apoyo importante para la colombiana y el argentino fue el Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, quien en varias ocasiones ha demostrado su respaldo a Shakira desde su sepración de Piqué. Esta vez, Roccuzzo dejó en la publicación cuatro emojis de llamas.

Facebook Twitter Linkedin

Miles de internautas y celebridades se reconocieron emocionados por la nueva sesión musical. Foto: Instagram

Más noticias