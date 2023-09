Shakira deslumbró en la alfombra violeta de los premios MTV Video Music Awards 2023, que se celebraron el martes 12 de septiembre en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos).



La cantante colombiana no solo se convirtió en la primera artista sudamericana en recibir el Video Vanguard Award y protagonizó una actuación que cautivó a todos. También fue el foco de todas las miradas ante sus imponentes looks. En medio de su éxito, Antonela Roccuzzo tuvo un gesto con la intérprete que emocionó a los fans de ambas.

Antonela Roccuzzo celebra el éxito de Shakira

Shakira en los VMA Foto: AFP

La 40ª edición de los premios MTV, que el 12 de septiembre homenajeó a los autores de los mejores videos musicales del año, contó con la presencia de grandes celebridades del mundo del espectáculo.



Taylor Swift se convirtió en la máxima ganadora del evento, al recibir la estatuilla de los VMA a Artista del año y llevarse nueve de los once galardones a los que la intérprete de “Bad blood” estaba nominada, como a Mejor dirección, Mejor video pop o Canción del año.



Por su parte, Shakira no se quedó atrás. La cantante de “Ojos así” se consagró la primera artista de Sudamérica en poseer el Video Vanguard Award y recibió el premio al Mejor video latino por “TQG”, con la colaboración de Karol G, quien también estuvo presente en la ceremonia.



“Quiero compartir este premio con mis fans, que siempre me apoyan, en las buenas y en las malas”, comenzó su discurso de agradecimiento la artista colombiana. Y siguió: “Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a luchar todas mis batallas. Gracias por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante”.



Shakira destacó la compañía de sus hijos, Shasa y Milan, y el apoyo de sus fanáticos durante la última etapa de su vida personal, que la situó en el ojo mediático tras su separación con Gerard Piqué y en medio de su mudanza a Miami. Una de las personas que más se mostró a su lado (al menos en las redes sociales) fue Antonela Roccuzzo, quien volvió a protagonizar un comentario de aliento a la cantante.



“Hermosísima”, escribió la empresaria argentina, en una instantánea que compartió Shakira en su perfil de Instagram, en la que posó con uno de los looks que lució en la gala de los premios MTV, que según señaló presentó uno de sus “colores favoritos”. Además, la rosarina añadió en su comentario nada menos que siete emojis de aplausos. Esto, con mayor eco en medio del 'boom' por la canción 'El Jefe', de Shakira.



¿Vecinas y amigas?

Shakira y Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram Lionel Messi, YouTube Shakira

Los rumores en torno a que existiría una mala relación entre Shakira y Antonela Roccuzzo inundaron las redes sociales cuando ambas vivían en Barcelona y sus maridos compartían equipo, pero en el último tiempo, la cantante y la empresaria se encargaron de desmentir las especulaciones. Desde su separación con Gerard Piqué, la rosarina mostró su apoyo a la colombiana a través de las redes sociales en numerosas ocasiones.



Además, este año ambas coincidieron en su nueva residencia. Por un lado, Shakira realizó la mudanza que tanto esperaba y que se vio obligada a aplazar por la complicación en el estado de salud de su padre, con el que se mantuvo al lado en Barcelona, en España. Del otro, Roccuzzo y su familia con Lionel Messi viajaron a Miami en el debut del futbolista en las filas del club estadounidense.

LA NACIÓN, DE ARGENTINA.

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)