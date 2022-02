Carlos Vives hizo una canción y un video como un regalo a Shakira, a Barranquilla y a Colombia. ‘Currambera’ es sobre la mujer barranquillera, cuyo audiovisual acaba de ser publicado en el canal oficial del samario.



El video está repleto de mensajes homenajeando a Shakira, celebrando la carrera y frescura de la cantante colombiana más conocida en todo el mundo. Pero estos mensajes son revelados gracias a la reacción que posteó Shakira junto a sus hijos en su cuenta de Instagram.

Mientras pasan imágenes de un hombre con unas gafas oscuras, la cantante dijo “es por mi papá”. Señaló que en una parte del metraje se vio su colegio y que la actriz que la representó está con su uniforme del colegio.

Cuando crezcas tienes que escoger una novia barranquillera

Milán y Sasha comentaron que cantaban muy bonito, refiriéndose a Carlos Vives. A medida que reaccionan a la pista, Shakira les contó detalles a sus hijos, quienes son españoles.



“La rosa de cristal es el poema que le hice a mi mamá”, mencionó cuando Vives referenció el título del poema en la letra de ‘Currambera’.



Le señaló a sus hijos con orgullo las escenas del Carnaval de Barranquilla, los bailes y las costumbres. Sin embargo, un momento capturó la atención de los internautas, pues la intérprete de ‘La Bicicleta’ le dijo a Milán: “Cuando crezcas tienes que escoger una novia barranquillera porque son muy alegres”. Luego, le acarició el rostro mientras sonrió.

El video de la cantante con sus pequeños no demoró en volverse viral; superó las 900.000 vistas. Aunque no fue solo por sus palabras, sino también por la ya usual observación de que Shakira habla con acento español, en vez del característico acento barranquillero.



La colombiana lleva once años viviendo en España junto a su esposo, Gerard Piqué, y sus hijos, Milán y Sasha.

